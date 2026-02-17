استشهاد طفل بسبب مخلفات ذخيرة إسرائيلية غير منفجرة في الضفة الغربية

استشهد صبي فلسطيني يبلغ من العمر 13 عاما وأصيب طفلان آخران في الضفة الغربية اليوم الثلاثاء في انفجار تسببت فيه مخلفات ذخائر عسكرية إسرائيلية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إنه تم إرسال جنوده بعد ورود تقرير يفيد بإصابة ثلاثة فلسطينيين "نتيجة اللعب بذخائر غير منفجرة".

وذكر أن الأطفال كانوا في "منطقة إطلاق نار حي" وأن الدخول إلى تلك المنطقة محظور.وقال الجيش إن الحادث، الذي وقع في شرق الضفة الغربية بالقرب من الحدود مع الأردن، سيخضع للتحقيق

وأضاف البيان أن الجنود الإسرائيليين قدموا علاجا طبيا أوليا للأطفال في مكان الحادث، لكنه لم يذكر وقوع أي وفيات

وفي غضون ذلك، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن إسرائيل سلمت جثمان الصبي إلى الجمعية.

وبحسب تقارير المستشفيات الإسرائيلية، فإن الصبيين الآخرين، البالغين من العمر 12 و14 عاما، يتلقيان العلاج بعد نقلهما بمروحية.

وذكرت التقارير أن حالتهما مستقرة، لكنهما يخضعان لعمليات جراحية.