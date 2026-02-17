سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• المذيع ستيفان رينا قال إن الرياضي الإسرائيلي آدم إيدلمان وصف الإبادة بغزة بأنها "أكثر الحروب أخلاقية وعدالة في التاريخ"



فضح مذيع سويسري خلال بث مباشر، رياضيا إسرائيليا مؤيدا للإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة بنيامين نتنياهو في حق الفلسطينيين بقطاع غزة.

وقال المذيع ستيفان رينا، العامل في هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية "آر تي إس"، إن الرياضي الإسرائيلي آدم إيدلمان، عضو فريق إسرائيل في رياضة الزلاجات، يعرِّف نفسه بأنه "صهيوني".

جاء ذلك في تعليقه أمس الاثنين، على أداء إيدلمان أثناء دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو-كورتينا 2026 المقامة في إيطاليا بين 6 و22 فبراير الجاري.

وذكر أن إيدلمان نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي منشورات كثيرة تدعم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

وأضاف أن إيدلمان زعم أن الإبادة الإسرائيلية بغزة "أكثر الحروب أخلاقية وعدالة في التاريخ".

وانتقد المذيع موقف اللجنة الأولمبية الدولية التي تنص على أن "الرياضيين الذين يدعمون أي حرب بصورة نشطة غير مؤهلين للمشاركة".

وأوضح أن هذا المبدأ طُبِّق فقط على روسيا، في حين سُمح للرياضيين الإسرائيليين بالمشاركة، معتبرا ذلك ازدواجية واضحة في المعايير.

وأكد أن إسرائيل متهمة بارتكاب جريمة إبادة جماعية، وأن استمرار مشاركتها في مثل هذه الفعاليات يثير تساؤلات كبيرة.

يُذكر أن إسرائيل بدأت في 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة بدعم أمريكي، استمرت عامين وخلفت أكثر من 72 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.