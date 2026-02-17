الزمالك يواجه أوتوهو الكونغولي في الكونفدرالية

أسفرت قرعة دور الثمانية من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عن وقوع الزمالك في مواجهة أوتوهو الكونغولي.

وكان الزمالك قد تأهل متصدرا للمجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة بفارق نقطة عنم الوصيف المصري، أما أوتوهو فقد تأهل في وصافة المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط بينما كان المتصدر في هذه المجموعة هو شباب بلوزداد الجزائري والذي جمع 15 نقطة.

ويبحث الزمالك استعادة اللقب الغائب، بعدما ودع النسخة الماضية من الدور ربع النهائي، بالخسارة 1-0 أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي.

وسيتقابل الفائز من الزمالك وأوتوهو مع المتأهل عن المصري البورسعيدي وشباب بلوزداد الجزائري، وفي الطرف الآخر يتقابل الفائز من مانياميا يونيون الكونغولي واتحاد العاصمة المغربي، مع الفائز من الثنائي المغربي الوداد المغربي وأولمبيك آسفي.