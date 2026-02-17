• تتحرى السعودية ومصر وقطر والإمارات والبحرين والكويت والجزائر وتونس وسوريا والأردن هلال رمضان مساء اليوم الثلاثاء، والمغرب مساء الأربعاء..

دعت عدة دول عربية مواطنيها إلى تحري هلال شهر رمضان، مساء الثلاثاء، فيما حدد المغرب مساء الأربعاء موعدا للتحري، وأعلنت سلطنة عمان الخميس أول أيام الشهر استنادا لحسابات فلكية أكدت استحالة رؤيته.

جاء ذلك بحسب مواقف رسمية رصدتها الأناضول، في كل من السعودية ومصر وقطر، والإمارات، والبحرين، والكويت، والجزائر، وتونس، وسوريا، والأردن، والمغرب، وسلطنة عمان.

** السعودية

أعلنت المحكمة العليا، تحري هلال رمضان مساء الثلاثاء، ودعت في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد مساء الاثنين جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان

وطلبت المحكمة العليا ممّن يراه بالعين المجرَّدة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

** مصر

أعلنت دار الإفتاء أن مراسم استطلاع هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام ستُجرى مع غروب شمس الثلاثاء من خلال 7 لجان شرعية وعلمية تغطي مختلف محافظات البلاد

وأوضحت، في بيان، أن اللجان تضم متخصصين من دار الإفتاء المصرية، وهيئة المساحة والمعهد القومي للبحوث الفلكية، وذلك وفق الضوابط الشرعية والمعايير العلمية المعتمدة في تحري رؤية الهلال.

** قطر

دعت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد الأحد، كافة المسلمين في البلاد إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان ، مساء يوم الثلاثاء.

وأفادت اللجنة، بأنه من يرى الهلال عليه الحضور إلى مقر اللجنة الكائن بمبنى الوزارة بمنطقة الدفنة (الأبراج) للإدلاء بشهادته.

** البحرين

وأعلن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في البحرين، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد مساء الاثنين، أن هيئة الرؤية الشرعية ستعقد جلسة مساء الثلاثاء لتلقي الأنباء والشهادات برؤية هلال رمضان من داخل البلاد، أو الأخبار من العالم الإسلامي بثبوت دخول الشهر الفضيل.

ودعا المجلس من لديه شهادة أو نبأ عن رؤية الهلال، إلى الاتصال بهيئة الرؤية الشرعية للإبلاغ عن ذلك.

** الإمارات

أعلن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد مساء الاثنين، أن لجنة تحري هلال شهر رمضان ستنعقد برئاسة رئيس المجلس الشيخ عبدالله بن الشيخ المحفوظ بن بيه، الثلاثاء، في موقع قصر الحصن التاريخي العاصمة أبوظبي.

وذكر أن اللجنة ستجتمع عقب صلاة المغرب، لبحث تقارير الرصد الميداني والشهادات الواردة.

** الكويت

أعلنت هيئة الرؤية الشرعية الكويتية، أنها ستجتمع مساء الثلاثاء لرؤية هلال شهر رمضان المبارك في مقر المجلس الأعلى للقضاء بالعاصمة الكويت.

وأهابت الهيئة، بكل من يتمكن من رؤية هلال شهر رمضان أن يتقدم إلى الهيئة للإدلاء بشهادته.

** الجزائر

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، في بيان أن اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت حدّدت الثلاثاء موعدًا لتحري هلال شهر رمضان الفضيل.

وقالت إنه سيتم تنظيم ندوة خاصة عقب صلاة المغرب بدار الإمام سيدي عبد الرحمن الثعالبي بالمحمدية بالعاصمة الجزائر، لمتابعة عملية ترقب الهلال، على أن تُبث فعاليات الندوة عبر مختلف وسائل الإعلام.

** تونس

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي التونسي، أن عملية تحري هلال شهر رمضان 2026، ستجرى بعد غروب شمس يوم الثلاثاء، عبر عدد من المراصد في عدد من الولايات، لافتا إلى أنه فلكيا ثبت صعوبة رصده.

**سوريا

دعت اللجنة الوطنية لرصد الأهلة في سوريا، المواطنين إلى تحري هلال رمضان قبل غروب شمس اليوم الثلاثاء، مهيبة بكل من يتمكن من رؤية الهلال بالعين المجردة او الوسائل المساعدة المعتبرة شرعا أن يبادر بإبلاغ أقرب محكمة شرعية أو لجنة رصد معتمدة.

وقالت اللجنة في بيان، إنها أعدت فرقا ميدانية من المختصين الشرعيين والفلكيين في مواقع الرصد المعتمدة، مشيرة إلى أنها ستعلن نتائج الرصد وتحديد أول يوم رمضان.

** الأردن

دعا مفتي عام المملكة الأردنية أحمد الحسنات في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، إلى تحري هلال شهر رمضان مساء الثلاثاء المقبل.

** المغرب

بدورها، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب، أن مراقبة هلال شهر رمضان ستكون مساء يوم الأربعاء، ودعت المواطنين إلى ابلاغها بثبوت أو عدم ثبوت رؤية الهلال.

** سلطنة عمان

وفي سابقة، قررت سلطنة عمان عدم الدعوة لتحري هلال شهر رمضان كالعادة، معلنة أن الخميس 19 فبراير الجاري سيكون أول أيام رمضان، وأن الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان.

وأوضح مساعد المفتي العام للسلطنة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي، أن المنهج المعتمد في إعلان دخول شهر رمضان يقوم على أسس شرعية وعلمية راسخة ومعتمدة منذ أكثر من 12 عاما، بحسب ما نقلته صحيفة الرؤية العمانية الاثنين.

وقال إن علم الفلك الحديث بلغ مستوى عاليا من الدقة والضبط في تحديد أوقات ظهور الهلال واختفائه في مختلف مناطق العالم، حتى وصل إلى درجة اليقين العلمي.

وأكد أن "الحسابات الفلكية قد تُثبت في بعض الحالات أن الهلال يغيب قبل الشمس أو معها أو بعدها بزمن لا يتجاوز دقيقة واحدة، ما يعني استحالة بقائه في الأفق، وبالتالي استحالة رؤيته بالعين المجردة أو بالمناظير أو بأي وسيلة رصد".

وشدد على أن "دعوة الناس إلى التحري مع العلم المسبق برد شهاداتهم أمر غير مقبول شرعًا ومنطقيًا، لأنه يضع الناس في موقف يتنافى مع مقاصد الشريعة".

وكانت اللجنة الرئيسية لاستطلاع أهلة الشهور الهجرية في سلطنة عُمان، أعلنت أن يوم الخميس الموافق 19 فبراير 2026 سيكون غرة شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ، لافتة إلى أن يوم الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان.