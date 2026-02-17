أفواج الفلسطينيين تواصل المغادرة من معبر رفح البري لقطاع غزة والمساعدات تتدفق إلى كرم أبو سالم

واصلت الجهات الإشرافية المختصة إدخال أفواج المسافرين الفلسطينيين من معبر رفح البري إلى قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، فيما تم تجهيز إجراءات وصول مجموعة من المصابين والمرضى للعلاج في المستشفيات المصرية، وتدفقت شاحنات المساعدات الإنسانية نحو معبر كرم أبو سالم؛ ضمن جهود الاستجابة لاحتياجات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكد مصدر مختص عند معبر رفح البري لـ"الشروق" أنه تم إدخال فوج جديد من الأفراد الفلسطينيين المغادرين للأراضي المصرية نحو قطاع غزة، فيما يتم العمل على تجهيز استقبال دفعة جديدة من المصابين والمرضى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية.

وكشف المصدر أنه تم إدخال أفواج جديدة من شاحنات المساعدات من بوابة جانبية عند معبر رفح البري إلى معبر كرم أبو سالم لتسليمها للجهات الفلسطينية الإغاثية.

وشملت المساعدات الدقيق ومواد غذائية وأدوية وتجهيزات طبية وخيام ومواد بترولية متنوعة، وهي مقدمة من عدة مؤسسات مصرية وعربية ودولية تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.

وشهد معبر رفح البري بشمال سيناء عبور 904 أفراد في الاتجاهين منذ إعادة فتحه أمام الأفراد يوم 2 فبراير الجاري وحتى أمس الاثنين، حيث غادر الأراضي المصرية 400 فرد إلى قطاع غزة ممن أنهوا علاجهم في المستشفيات المصرية.

وتم استقبال 504 مصابين ومرضى فلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية، مع المرافقين لهم، وتم تحويلهم للعلاج في المستشفيات المصرية بشمال سيناء وخارجها بواسطة سيارات الإسعاف، مع تحديد أماكن الاستراحة للمرافقين.

وأفاد مصدر مختص عند معبر رفح لـ"الشروق" بأن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم منذ 27 يوليو الماضي وحتى أمس الاثنين بلغت 25,450 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية لصالح سكان قطاع غزة، بإجمالي حمولة تُقدر بنحو 460 ألف طن، وأن إجمالي عدد شاحنات المواد البترولية بلغ 1,034 شاحنة منذ بدء الأزمة، محملة بأكثر من 410 آلاف طن من السولار والغاز والبنزين اللازم لتشغيل المستشفيات والأفران في القطاع.

وشهد معبر رفح البري عبور الدفعة رقم 303 من المساعدات الإغاثية التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في طريقها إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم من خلال الفارس الشهم 3 بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري.

من جانبه، يستعد ميناء العريش البحري لاستقبال سفينة "أم الإمارات" التي تحمل أكثر من 7 آلاف طن من المساعدات الإغاثية المقدمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وبحسب إحصائية سابقة، فإنه منذ 7 أكتوبر 2023 تم إدخال 37,412 شاحنة مساعدات متنوعة من معبر رفح البري، و28,584 طنا من الغاز، و60,345 طنا من السولار، و1,266 طنا من البنزين، وذلك في الفترة قبل توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من الجانب المصري في 27 مارس الماضي.