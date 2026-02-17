حياة كريمة: تحركنا العاجل في حادث كفر السنابسة بالمنوفية كان بتكليف رئاسي

- الرئيس السيسي وجه بالمسئولية المجتمعية تجاه الأسر الأولى بالرعاية

قالت الدكتورة بثينة مصطفى نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة والمتحدث الرسمي باسمها، إن المؤسسة تحركت بشكل عاجل عقب الحادث الإنساني المؤلم الذي شهدته قرية كفر السنابسة في محافظة المنوفية بوفاة 19 فتاة، وذلك بتكليف مباشر من الرئيس السيسي، وبالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأضافت "مصطفى"، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية دارين مصطفى، أن المؤسسة تعاملت مع الموقف باعتباره مسئولية مجتمعية كبرى، مؤكدة الإيمان الدائم بضرورة ترك أثر إيجابي لدى الفئات الأكثر احتياجًا.

وأشارت إلى أن التكامل والتناغم بين مؤسسات الدولة المختلفة يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة؛ ما انعكس في سرعة التحرك وتعدد أوجه الدعم المقدمة لأهالي القرية.

وأوضحت أن التدخلات شملت القطاع الهندسي، إذ تم البدء في رفع كفاءة أكثر من 100 منزل كمرحلة أولى، بجانب دعم أعمال التنظيم والتطوير داخل القرية، كما تضمن التحرك قوافل طبية تنموية شاملة بمختلف التخصصات، لإجراء الفحوصات والعمليات الجراحية للحالات المستحقة.

وأشارت في إطار التمكين الاجتماعي، إلى تنفيذ قوافل تنموية متكاملة تقدم خدمات التوعية والدعم النفسي والأسري، فضلًا عن تنظيم أنشطة موجهة للأطفال والسيدات، بما يسهم في تعزيز التماسك المجتمعي داخل القرية.