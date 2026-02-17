حكماء المسلمين يهنئ الأمة العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك

تقدم مجلس حكماء المسلمين برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات إلى الأمتين العربية والإسلامية؛ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد المجلس أن شهر رمضان يمثل مناسبة إيمانية عظيمة لتجديد معاني الرحمة والتسامح والتكافل، واستلهام القيم الإنسانية النبيلة التي يدعو إليها الدين الإسلامي الحنيف، مشيرًا إلى أهمية اغتنام هذا الشهر الفضيل في تعزيز روح التضامن مع الفقراء والمحتاجين، ومدِّ جسور المحبة والتراحم بين الناس.

ودعا مجلس حكماء المسلمين إلى ضرورة استلهام الدروس الروحية والتربوية التي يحملها هذا الشهر الكريم، وترجمتها إلى سلوك عملي يُعزِّز قيم الوحدة والتعايش بين كافة مكونات الأمة، ويرسخ قيم الأخوَّة الإنسانية، ويسهم في نشر ثقافة الحوار وقبول الآخر، بما يدعم جهود تحقيق السلم والاستقرار.

وابتهل إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية، وعلى العالم أجمع، بالخير واليُمن والبركات، وأن يكون شهر رمضان شهر أمنٍ وسلامٍ ورحمةٍ للبشرية جمعاء.