بدأت دار الإفتاء، تنظيم احتفالية استطلاع هلال شهر رمضان الكريم.

وسبق أن أفادت دار الإفتاء بأن استطلاع الهلال يتم عبر 7 لجان شرعية وعلمية، تضم متخصصين من دار الإفتاء المصرية، وهيئة المساحة، والمعهد القومي للبحوث الفلكية، وفق الضوابط الشرعية والمعايير العلمية الدقيقة المعتمدة في تحري رؤية الأهلة.

وشددت دار الإفتاء في بيانها على ضرورة تحري الدقة، وعدم الالتفات إلى ما يُتداول عبر بعض المواقع أو منصات التواصل الاجتماعي من معلومات غير دقيقة بشأن رؤية الهلال، مؤكدة أنها الجهة الوحيدة المختصة شرعًا وقانونًا باستطلاع هلال شهر رمضان وإعلان نتيجته رسميًا..