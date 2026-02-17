ترامب يعلق على تقارير عن علاقة غرامية لوزيرة الأمن الداخلي بمساعدها: لا أعلم شيئا وسأتحقق منه

تطرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأول مرة إلى التكهنات التي تشير إلى وجود علاقة خارج نطاق الزواج بين وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم ومساعدها المقرب كوري ليفاندوفسكي.

وبحسب صحيفة «إندبندنت» البريطانية، وُجهت لترامب أسئلة مباشرة على متن طائرة الرئاسة الأمريكية، مساء أمس الاثنين، حول ما إذا كانت هذه العلاقة المزعومة تُسيء إلى سمعة إدارته، وما إذا كان من المرجح أن تبقى نويم في منصبها لفترة أطول. وأجاب الرئيس الأمريكي بقوله: «لا أعلم شيئًا عن ذلك، لم أسمع بهذا الأمر»، مؤكدًا: «سأتحقق منه، لكنني لم أسمع به».

ولطالما كانت العلاقة الرومانسية المزعومة بين نويم وليفاندوفسكي، وكلاهما متزوجان، محل اهتمام وسائل الإعلام، فيما وصفت نويم تلك المزاعم بأنها «كذبة مقززة».

وأعادت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية إثارة القضية الأسبوع الماضي، عبر تقرير تناول إدارة نويم لوزارة الأمن الداخلي، مشيرة إلى أن «العلاقة الوثيقة بين الوزيرة ومساعدها أثارت استياء ترامب وكبار مستشاريه»، ووصفتها بأنها «سر مكشوف داخل الإدارة الأمريكية».

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين، لم تسمهم، أن الرئيس الأمريكي رفض فكرة تولي ليفاندوفسكي منصب كبير موظفي الوزارة، بسبب التقارير التي تتحدث عن علاقته العاطفية مع نويم.

كما أفادت تقارير بأن الوزيرة انتقلت إلى منزل حكومي مطل على الواجهة البحرية داخل قاعدة عسكرية بواشنطن العاصمة، كان مخصصًا لقائد خفر السواحل، وذلك بعد أن نشرت صحف «التابلويد» صورًا لليفاندوفسكي أثناء تنقله بين شقته وشقة نويم المقابلة لها العام الماضي.

وصرح متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي الأمريكية لصحيفة «وول ستريت جورنال» بأن نويم انتقلت إلى المنزل لأسباب أمنية، وأنها تدفع إيجارًا مقابل الإقامة فيه.

من جانبها، قالت تريشيا ماكلولين، مساعدة وزيرة الأمن الداخلي، لصحيفة «إندبندنت» البريطانية، إن «ليفاندوفسكي يعمل مستشارًا للوزيرة»، مضيفة أن «الوزيرة نويم، مثل جميع الوزراء السابقين، لديها عدد من كبار المستشارين».

وتابعت: «هذه الوزارة لا تضيع وقتها في شائعات مثيرة لا أساس لها، لدينا عمل حقيقي نقوم به للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين، وهو أمر فشلت الإدارة السابقة في القيام به لمدة أربع سنوات».



