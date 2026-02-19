القمح يتراجع لأدنى مستوى في نحو أسبوع مع تحسن توقعات الطقس في الولايات المتحدة

تراجعت أسعار القمح، اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوى لها في نحو أسبوع، في ظل تقييم المتعاملين لتوقعات بطقس أكثر دفئًا وجفافًا في مناطق زراعة القمح بالولايات المتحدة بعد موجة برد، مما عزز الآفاق المتعلقة بزيادة المعروض.

وساهم ضعف أحجام التداول في الضغط على الأسعار، مع إعادة فتح أسواق شيكاجو عقب عطلة نهاية أسبوع طويلة، في حين ظلت أجزاء واسعة من آسيا مغلقة بسبب عطلة رأس السنة القمرية. كما سجلت أسواق الحبوب والبذور الزيتية تراجعًا طفيفًا، طبقا لتقرير لوكالة "بلومبرج" الاخبارية.

وانخفضت عقود القمح الآجلة تسليم مايو، وهى الأكثر نشاطًا في بورصة شيكاجو، بنسبة وصلت إلى 1.4% لتسجل 5.4075 دولار للبوشل(وحدة قياس للحبوب). كما تراجعت أسعار الذرة وفول الصويا بشكل محدود.

وأفاد مركز التنبؤات المناخية الأمريكي بأن التوقعات تشير إلى طقس أكثر دفئًا وجفافًا في مناطق واسعة من السهول والجنوب الأمريكي، مع درجات حرارة أعلى من المتوسط في أجزاء من تكساس وأوكلاهوما خلال الأسبوع المقبل، ما يعزز التوقعات الإيجابية للإنتاج.

وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه السوق وفرة عالمية في إمدادات القمح، الأمر الذي يضغط على الأسعار ويزيد من حدة الإشارات السلبية للمستثمرين.

من جهتهم، أشار محللو مؤسسة «أرجوس» إلى أنه مع إغلاق معظم الأسواق الآسيوية خلال الأيام المقبلة، ينتظر المصدرون الأمريكيون خطوات شراء فعلية لتأكيد ظهور موجة جديدة من الطلب، في ظل حالة الترقب التي تسود الأسواق العالمية.