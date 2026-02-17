أظهرت بيانات صدرت، اليوم الثلاثاء، ارتفاع الصادرات الإيطالية إلى الولايات المتحدة بأكثر من 7% العام الماضي، على الرغم من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب في يوليو الماضي والتي أثارت مخاوف من تأثير سلبي كبير.

وبحسب وكالة بلومبرج، تخضع الواردات من إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، لرسوم جمركية بنسبة 15% تُفرض على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، مع تهديدات بفرض رسوم إضافية على مصنّعي المعكرونة في ظل تحقيق تجريه وزارة التجارة الأمريكية لمكافحة الإغراق.

ومع ذلك، بلغ إجمالي الصادرات الإيطالية إلى الولايات المتحدة 69.6 مليار يورو "82.41 مليار دولار" في عام 2025، بزيادة قدرها 7.2% عن العام السابق، وفقًا لما أفاد به المعهد الوطني للإحصاء "ISTAT".

وبلغ الفائض التجاري الإيطالي مع الولايات المتحدة 34.2 مليار يورو، وهو أكبر فائض حققته إيطاليا مع أي دولة العام الماضي، على الرغم من انخفاضه بنسبة 12% على أساس سنوي نتيجة لارتفاع الواردات بنسبة 36% سنويًا.

وسجلت إيطاليا أيضاً فوائض تجارية كبيرة بشكل خاص في عام 2025 مع سويسرا والمملكة المتحدة، حيث تجاوزت قيمة كل منهما 19 مليار يورو.

وجاءت الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات بنسبة 15%، والتي أُعلن عنها في اتفاق مع الاتحاد الأوروبي في 27 يوليو الماضي في ختام مفاوضات مطولة تضمنت تهديدات من ترامب بفرض رسوم أعلى، الأمر الذي أثار تقلبات في الأسواق المالية وقلقاً بين المصدرين.

وحذر إيمانويل أورسيني، رئيس رابطة الأعمال الإيطالية، في يوليو من أن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على منتجات الاتحاد الأوروبي قد يُخفض الصادرات الإيطالية إلى الولايات المتحدة بمقدار 20 مليار يورو في عام 2026، ويتسبب في فقدان 118 ألف وظيفة.