توروب: مواجهة الترجي صعبة ولكن هدفنا الفوز فقط

علق الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي على قرعة الفريق في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأوقعت القرعة النادي الأهلي في مواجهة كلاسيكية أمام الترجي التونسي، حيث تقام مباراة الذهاب في تونس يوم 14 مارس المقبل، وتقام مباراة العودة في مصر أحد يومي 20 أو 21.

وقال ييس توروب في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي: «مواجهة الترجي التونسي في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا صعبة على الفريقين، ولكن بالطبع هدفنا تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور نصف النهائي».

وأضاف: «بالنسبة لي إنه أمر مميز أن تقام مباراة الذهاب خارج مصر، خاصة أن الفريق سيخوض لقاء العودة على ملعبنا ووسط جماهيرنا بالقاهرة، وهو ما يمثل أمرًا إيجابيًّا في مشوار الأهلي بالبطولة».

وتابع: «جميع الفرق المتأهلة إلى ربع النهائي قوية وتمتلك دوافع كبيرة لمواصلة المنافسة، ولكننا نسعى للتتويج باللقب ومن يسعة للتتويج باللقب يجب ألا يخشى أي منافس».

وأوضح: «تصدر الأهلي لمجموعته في دور المجموعات أمر جيد، لكنه أصبح جزءًا من الماضي، وسنواصل مشوارنا بنفس الرغبة والدوافع لتحقيق الفوز في كل مباراة».

وأتم: «مواجهة الترجي تحظى باهتمام كبير، لكن التركيز الحالي منصب بالكامل على بطولة الدوري، ونخوض المرحلة المقبلة بهدف واحد وهو الفوز».