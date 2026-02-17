الإذاعة المصرية تعلن خريطتها الدرامية في رمضان

انتهت الإذاعة المصرية من إعداد خريطة رمضان الدرامية، التي تضم عشرة مسلسلات إذاعية جديدة متنوعة بين الاجتماعي والكوميدي والتاريخي، ومسلسل للأطفال، وآخر منفذ بالذكاء الاصطناعي؛ حيث تُذاع تلك الأعمال بشكل متوازي على المحطات الإذاعية التابعة للهيئة الوطنية للإعلام.

مسلسل "صايم ولا نايم"

تأليف محمد الشوربجي، بطولة مدحت صالح وانتصار وأحمد سعد ميشو ونرمين محي الدين، إخراج عمرو دياب، حيث يتناول العمل مواقف يومية بين زوجين في رمضان، ويقدم دعوة للتسامح وصلة الأرحام ومساعدة المحتاجين وإعلاء قيم رمضان الجميلة، مدة الحلقة 15 دقيقة.

ويذاع المسلسل على شبكة البرنامج العام في الواحدة والربع ظهرا، وعلى إذاعة الشرق الأوسط في الثانية والربع ظهرا، وعلى شبكة الشباب والرياضة في الخامسة عصرا، ويعاد في الثالثة والنصف وفجرا.

مسلسل "بهجة رمضان"

تأليف أحمد القصبي، بطولة صفاء أبو السعود، عادل شعبان، عبير مكاوي، مي عبدالنبي، ليلى عبدالقادر، مصطفى درويش، عبده بكري، إخراج تامر شحاته، حيث يتناول المسلسل مواقف كوميدية اجتماعية ترتبط بأجواء الشهر الفضيل، وتعكس روح البهجة والتآلف داخل البيوت المصرية، ويذاع على شبكة البرنامج العام الساعة 8 مساءً.

مسلسل "عالم بلا آدم"

تأليف وإخراج عمرو دياب، بطولة عفاف شعيب، سيمون، وسامح يسري، ويدور حول جزيرة يسكنها مجموعة من السيدات بعيدا عن الرجال، ويأتي إليهن رجل بعد نجاته من الغرق، يقلب الحياة في الجزيرة رأسا على عقب، ويغير أفكار سكانها، مدة الحلقة 15 دقيقة، ويذاع على إذاعة الشباب والرياضة الساعة 11 صباحا، والإعادة في الواحدة فجرا.

مسلسل "ماعت"

فكرة وإعداد وإخراج أيمن عبدالرحمن، ويمثل تجربة جديدة في استخدام الذكاء الاصطناعي؛ حيث يدور حول مجموعة من الأصدقاء الشباب جمعتهم ظروف الدراسة، ولكل منهم مشكلة يحاول الآخرون حلها، ومدة الحلقة 5 دقائق، ويذاع على شبكة البرنامج العام الساعة 10:35 صباحا، وعلى إذاعة الشرق الأوسط الساعة 2:45 ظهرا، والإعادة الساعة 11:45 صباحا.

مسلسل "طنط فلانة ورمضان جانا"

تأليف أحمد كريم، بطولة لبنى ونس، وفاء السيد، أحمد الشاويش، عصام مصطفى، هند حسني، أيمن صبحي خليل، وإخراج سها حسن.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي خفيف؛ حيث تحاول "طنط فلانة" في رمضان التقرب إلى الله ومراقبة تصرفات الجيران والأقارب، التي تتعارض مع أخلاقيات وسلوكيات الشهر الكريم، مدة الحلقة 5 دقائق، ويذاع على شبكة البرنامج العام الساعة 9:10 صباحا.

مسلسل "جدو والعيلة في رمضان"

تأليف خالد سالم، بطولة عفاف شعيب، سامح الصريطي، ندى بسيوني، أحمد الرفاعي، مروه عبدالمنعم، وإخراج دعاء حسانين، مدة الحلقة 10 دقائق، ويذاع على شبكة البرنامج العام الساعة 11:40 ظهرا.

مسلسل "نوادر وجحا"

تأليف أحمد القصبي، بطولة مي عبدالنبي، محمد الصاوي، سلوى عثمان، أحمد القصبي، إخراج الدكتورة ناهد الطحان.

المسلسل حلقات متصلة ومنفصلة، تدور حول "جحا" وزوجته "نوادر"، ومواقف كوميدية متنوعة في رمضان تمزج بين القديم والمعاصر، مدة الحلقة 5 دقائق، ويذاع على شبكة البرنامج العام الساعة 6:30 مساءً ضمن فترة الإفطار.

مسلسل "ماما بنتي سميرة عبدالعزيز"

تأليف المستشار أحمد حسن خالد، بطولة سميرة عبدالعزيز، أمل عبدالله، هاني عبدالحي، عبير مكاوي، إخراج هيام فاروق، وتدور فكرة العمل حول العلاقة بين الأم وبنتها، وكيف تكتسب البنت السلوك من أمها، ويذاع على شبكة البرنامج العام الساعة 11:55 ظهرا.

مسلسل "الإسكندر الأصغر"

عن قصة أحمد درويش، ومعالجة درامية فينان لبيب، بطولة حسن الرداد، ويزو، أحمد صيام، إخراج تامر حسني، وتدور أحداث المسلسل حول شاب سكندري دارس للتاريخ اليوناني، يعيش صراعا بين شغفه بالبحث التاريخي وحلمه بالوصول إلى مكان مقبرة الإسكندر الأكبر، مدة الحلقة 15 دقيقة، ويذاع على محطة الشرق الأوسط الساعة 3:15 عصرا، والإعادة الساعة 9:45 صباحا.

مسلسل "جودت فلس جلعت"

من إنتاج إذاعة الإسكندرية، وإخراج الدكتورة أمال صادق، بطولة بهاء ثروت، مع نجوم إذاعة الإسكندرية أشجان ووليد السباعي ونجوى فؤاد.

المسلسل يطرح تصورات تساعد الشباب على تحويل الأفكار إلى واقع عملي في قالب درامي هادف في إطار مشوق، مدة الحلقة 15 دقيقة، ويذاع على إذاعة الإسكندرية في فترة الإفطار.

مسلسل "سيدة المكارم"

تأليف محمد عبدالسميع أبو النصر، بطولة صفاء أبو السعود، نضال الشافعي، أحمد ماهر، نورهان، إبراهيم السمان، وغناء حنان ماضي، إخراج أميرة الدسوقي.

ويتناول العمل سيرة سيدة من السابقات في الإسلام بين قومها، وهي ابنة كريم العرب حاتم الطائي التي ورثت عن أبيها الكرم ومكارم الأخلاق، وكان لها الفضل في نشر الإسلام بين قومها، مدة الحلقة 15 دقيقة، ويذاع على شبكة البرنامج العام الساعة 3 فجرا.

مسلسل "سلطان العلماء.. العز بن عبدالسلام"

تأليف ومراجعة تاريخية وتحقيق الدكتور وليد برهام، بطولة طارق الدسوقي، خالد الذهبي، خالد عبدالسلام، يوسف إسماعيل، مديحة حمدي، أماني البحطيطي، إخراج الدكتور محمود محجوب.

يتناول المسلسل سيرة الإمام العز بن عبدالسلام، وتلقيه علوم الدين على يد شيخ الشافعية فخر الدين بن عساكر بدمشق، حيث درس التفسير وعلوم القرآن، والفقه وأصوله، والحديث وعلومه، واللغة والتصوف، والنحو والبلاغة، وعلم الخلاف، ويتطرق العمل لفترة إقامته في مصر، وموقفه من أمراء المماليك في عهد الصالح أيوب، ودعمه للظاهر بيبرس وقطز في مواجهة التتار.

مدة الحلقة 15 دقيقة، ويذاع على شبكة البرنامج العام الساعة 2:30 فجرا، كما يذاع على جميع الشبكات الإقليمية.

مسلسل "مرفوع مؤقتا من الخدمة"

تأليف وإخراج أيمن فتيحة، بطولة محمد صبحي، محمد أبو داود، سلوي محمد علي، ويدور المسلسل في إطار كوميدي عن عالم الجد فخري، طبيب التخدير المتقاعد، الذي يعيش متمسكا ببساطة زمنه وقيمه القديمة، بينما يرى أبناؤه وأحفاده أن نظرته للحياة أصبحت بعيدة عن واقعهم.

مدة الحلقة 20 دقيقة، ويذاع على شبكة البرنامج العام الساعة 3 عصرا، والإعادة الساعة 6 مساءً ضمن فترة الإفطار، كما يذاع على شبكة الشرق الأوسط الساعة 5 بعد العصر، والإعادة الساعة 8:45 صباحا.

مسلسل "اختفاء"



تأليف ندى عمران، بطولة أحمد خليل وأماني البحطيطي، إخراج سامح الموجي، ويدور المسلسل في إطار خيالي عن اختفاء "مريم" و"علاء"، المذيعان الجديدان اللذان يعملان على إعداد برنامج عن افتتاح المتحف المصري الكبير، ولكنهما يختفيان أثناء رحلة البحث عن أسرار محتويات المتحف.

مدة الحلقة 20 دقيقة، ويذاع على شبكة البرنامج العام الساعة 3 عصرا، والإعادة الساعة 6 مساءً ضمن فترة الإفطار، ويذاع على شبكة الشرق الأوسط الساعة 6:45 مساءً، والإعادة الساعة 8:45 صباحا.

مسلسل "أوضتين وصالة"

تأليف أماني ضرغام، بطولة صفاء أبو السعود، أحمد صيام، نشوى مصطفى، عادل شعبان، نجاح حسن، علي مراد، إلى جانب مجموعة من شباب مهرجان إبداع، وإخراج تامر شحاتة.

ويقدم المسلسل حكايات اجتماعية تدور داخل منزل بسيط، حيث تتشابك العلاقات والمواقف في إطار إنساني قريب من وجدان الأسرة المصرية، ويذاع على شبكة البرنامج العام الساعة 4:15 عصرا.