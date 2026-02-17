 وزير الخارجية العماني: مفاوضات أمريكا وإيران حققت تقدما جيدا - بوابة الشروق
الثلاثاء 17 فبراير 2026 6:10 م القاهرة
وزير الخارجية العماني: مفاوضات أمريكا وإيران حققت تقدما جيدا

وكالات
نشر في: الثلاثاء 17 فبراير 2026 - 5:55 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 فبراير 2026 - 5:55 م

أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، الثلاثاء، اختتام المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في جنيف بتحقيق «تقدم جيد».

وقال البوسعيدي، عبر منصة «إكس»: «اختُتمت في جنيف المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بتحقيق تقدم جيد نحو تحديد الأهداف المشتركة والقضايا الفنية ذات الصلة»، واصفًا المباحثات بأنها «اتسمت بأجواء وروح بناءة».

وأضاف: «بذلنا معًا جهودًا جدية لوضع عدد من المبادئ التوجيهية للاتفاق النهائي، وقد كانت لمساهمة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، تقدير كبير».

وأشار وزير الخارجية العماني إلى أنه «لا يزال هناك الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به، وقد غادر الأطراف وهم يمتلكون خطوات واضحة يجب اتخاذها قبل الاجتماع المقبل».

