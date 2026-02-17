سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يواجه الزمالك نظيره حرس الحدود يوم الجمعة المقبل في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما ودع كأس مصر من دور الـ16، بعد الخسارة أمام سيراميكا كليوبترا بنتيجة 2-1، اليوم الثلاثاء.

تقدم سيراميكا كليوبترا في الدقيقة 18، بعد عرضية داخل منطقة جزاء الزمالك من ضربة ركنية تدخل جاستس ارثر وحاول التسديد ولكنها اصطدمت في قدم حسام عبد المجيد ومرت من بين أقدام الحارس مهدي سليمان واستقرت داخل الشباك.

وعادل الزمالك النتيجة في الوقت البدل ضائع للشوط الأول بعد عرضية داخل منطقة الجزاء وأخطأ محمد بسام في الإمساك ليتابعها محمد إسماعيل ويسكنها الشباك.

وتقدم سيراميكا مرة أخرى في الدقيقة 70 بعد تسديدة من أحمد بلحاج من خارج حدود منطقة الجزاء لتسكن أقصى الزاوية اليسرى للحارس مهدي سليمان داخل الشباك.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 31 نقطة، بينما يقع حرس الحدود في المركز السابع عشر برصيد 41 نقطة.