قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الليلة الماضية شهدت سقوط أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة بمعظم محافظات الجمهورية، مشيرة إلى امتداد فرص الأمطار إلى مناطق وسط سيناء ومدن القناة اليوم.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية على قناة «الأولى»، اليوم الثلاثاء، أن البلاد تتأثر بكتل هوائية شمالية محملة بنسب رطوبة، الأمر الذي يساعد على استمرار فرص الأمطار الخفيفة اليوم على أغلب المناطق، مؤكدة أنها تقل مع تقدم ساعات النهار.

وأضافت أن محافظات شمال البلاد تشهد اليوم، انخفاضًا ملحوظَا في درجات الحرارة، بمعدل يتراوح ما بين 6 إلى 7 درجات، متوقعة أن تتراوح العظمى على القاهرة ما بين 23 إلى 24 درجة، فيما تسجل الصغرى 13.

وحذرت من استمرار نشاط الرياح وإثارة الرمال والأتربة اليوم، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، منوهة أن الأتربة تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية في محافظات الصعيد والسواحل الشمالية الغربية لأقل من 1000 متر.

ولفتت إلى استمرار اضطراب الملاحة بالبحر المتوسط اليوم وغدًا، منوهة أن ارتفاع الأمواج يتراوح ما بين 2.5 إلى 3 أمتار.

وتوقعت أن تشهد الأيام المقبلة مزيدًا من الانخفاض في درجات الحرارة، قائلة إن متوسط العظمى المسجلة على القاهرة اعتبارًا من الأربعاء وحتى بداية الأسبوع المقبل يتراوح ما بين 21 إلى 22 درجة.

وذكرت أن الصغرى تنخفض في القاهرة الكبرى لتتراوح ما بين 12 إلى 10 درجات، منوهة أن أيام الخميس والجمعة تشهد أجواء شديدة البرودة ليلًا.

وناشدت المواطنين عدم تخفيف الملابس بشكل مبالغ فيه، والحفاظ على ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال فترات المساء؛ تجنبًا للإصابة بنزلات البرد، في ظل الفترة المتقلبة والمتغيرة مناخيًا التي تشهدها البلاد.