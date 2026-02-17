إسرائيل تغلق جمعية برج اللقلق بالقدس الشرقية 6 أشهر

- الجمعية هي أحد أبرز المعالم المجتمعية والتاريخية للبلدة القديمة بالقدس الشرقية، وتنوي الاعتراض على القرار

- مدير الجمعية منتصر ادكيدك للأناضول: الشرطة اقتحمت المقر وسلمت قرار الإغلاق بزعم أن الجمعية تعمل بتمويل من السلطة الفلسطينية



أغلقت السلطات الإسرائيلية، الثلاثاء، جمعية "برج اللقلق المجتمعي" بالبلدة القديمة في القدس الشرقية لمدة 6 أشهر.

وقال مدير الجمعية منتصر ادكيدك للأناضول، إن قوات من الشرطة اقتحمت مقر الجمعية وسلمت القائمين عليها قرارا بإغلاقها لمدة 6 أشهر.

وأضاف: "زعم القرار أن الجمعية تعمل بتمويل من السلطة الفلسطينية، وهذا كلام غير صحيح على الإطلاق ولا أساس له".

وتابع: "سنعترض على هذا القرار من قبل طاقم من المحامين".

وكانت قوات من الشرطة اقتحمت مقر الجمعية في البلدة القديمة وعملت على إغلاقها.

ويشير نص القرار الموقّع من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي اطلعت عليه الأناضول، إلى أنه جاء بعد إعلامه بأن "نشاطا للسلطة الفلسطينية أو نيابة عنها أو تحت رعايتها يجري في برج اللقلق دون تصريح مكتوب".

و"برج اللقلق" هو معلم تاريخي في القدس، يعود تاريخه إلى العهد الأيوبي والعثماني، ويعتبر مركزًا مجتمعيًا مهمًا في البلدة القديمة.

تُشكّل جمعية "برج اللقلق"، متنفسا لآلاف الأطفال والشباب في المنطقة، إذ تنتعش مرافقها البالغة مساحتها 9.5 دونمات والملاصقة للسور التاريخي للبلدة القديمة، بالكثير من النشاطات الرياضية والفكرية والاجتماعية على مدار ساعات النهار.

ويمكن من خلال مقر الجمعية، مشاهدة المسجد الأقصى بوضوح.

وتأسست جمعية "برج اللقلق"، في 1991 بهدف "الحفاظ على أرض برج اللقلق من الاستيطان الإسرائيلي"، بحسب ادكيدك.

ويذكر فلسطينيون أن أرض برج اللقلق، هي الوحيدة في القدس الشرقية التي أقيمت عليها يوما، جلسة للمجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان الفلسطيني المؤقت).

كان ذلك في عام 1998، حيث وصل أعضاء المجلس التشريعي الأول برئاسة أحمد قريع، ولكنهم تعرضوا لاعتداء كبير من قبل الشرطة الإسرائيلية.

ومنذ تأسيسها، تقدم الجمعية خدمات للأطفال والشباب بالبلدة القديمة، لكنها توسعت منذ ذلك الحين، لتصبح من كبرى الجمعيات في القدس الشرقية.

وفي حديث سابق للأناضول قال ادكيدك: "برج اللقلق هو عبارة عن مركز مجتمعي بالكامل، ونحافظ على الأرض لخدمة الأطفال والشباب والنساء المقدسيين".

وأضاف: "لدينا ملعب كرة قدم رئيسي هو القلب النابض للجمعية، وملعب كرة سلة تجري فيه تدريبات للفتيات، وخيمة البرج التي تنظم فيه الأنشطة الرياضية المختلفة مثل الجودو والتايكواندو".

وأوضح ادكيدك أن ما بين 300 إلى 500 شخص يزورون الجمعية بشكل يومي، للمشاركة في برامج مختلفة.

وعلى مدار السنوات الماضية أغلقت إسرائيل عشرات المؤسسات الفلسطينية بالقدس الشرقية.

ويأتي إغلاق "برج اللقلق" بعد يومين من تصديق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" قرارات تستهدف إحداث تغييرات في الواقع القانوني والمدني بالضفة، لتعزيز السيطرة الإسرائيلية عليها.

ويحذر الفلسطينيون من أن جرائم إسرائيل تمهد لإعلانها رسميا ضم الضفة الغربية المحتلة إليها، ما يعني نهاية إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية، المنصوص عليها في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.