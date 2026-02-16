هيئة دعم حق الشعب الفلسطيني: مؤشرات على تصعيد تدريجي بالضفة خلال رمضان قد يؤدي لانتفاضة

قال صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حق الشعب الفلسطيني، إنّ الواقع الفلسطيني اليوم يواجه تحديات خطيرة على صعيد غزة والضفة الغربية، مشيرًا إلى غياب الاستراتيجية والوحدة الوطنية لدى القيادة الفلسطينية.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القضية الفلسطينية أمام 3 سيناريوهات محتملة وهي تصفية كاملة من قبل إسرائيل، وتصفية جزئية تتطلب انتفاضة أو ردود أفعال فلسطينية، أو استمرار الوضع الحالي مع تدرّج في ردود الفعل.

وأشار عبد العاطي إلى أن الإدانة وحدها لم تعد كافية، موضحًا أنّ إسرائيل أصبحت تستوعب أي إدانة تقليدية، مستشهدًا بما فرضته الاحتلال مؤخرًا من سيادة على الضفة الغربية وسحب ملف الأراضي بالكامل.

وأكد أهمية بلورة خطة وطنية فلسطينية شاملة لمواجهة هذه الانتهاكات، مشيدًا بدعوة مصر للفصائل الفلسطينية للحوار، بهدف إعادة بناء المؤسسة القيادية مؤقتًا لمواجهة المخاطر الحالية.

ونوه عبد العاطي إلى أنّ الشعب الفلسطيني قادر على قلب المعادلات والتحديات، موضحًا أن المؤشرات الحالية تُشير إلى احتمال تصعيد تدريجي في شهر رمضان في الضفة الغربية، نتيجة التغوّل والاعتداءات الاستيطانية وجرائم الاحتلال، مع إمكانية أن تتطور الأوضاع إلى انتفاضة ضمن إطار التدرج السلمي.

ولفت إلى أن هذا التصعيد المتوقع ليس مجرد تمنيات، بل واقع كارثي يستدعي التحرك والجهد الوطني المشترك.



