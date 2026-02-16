علي بابا تكشف عن تحديث كبير لنموذج الذكاء الاصطناعي كوين قبل إطلاق تحديث نموذج ديب سيك

كشفت مجموعة التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الصينية العملاقة علي بابا جروب هولدنج، عن تحديث رئيسي لنموذجها الرائد للذكاء الاصطناعي، ما يسرع وتيرة المنافسة مع مجموعة واسعة من الشركات الناشئة والشركات الرائدة في القطاعات المختلفة التي تسعى إلى التفوق على منصة الذكاء الاصطناعي الصينية الشهيرة ديب سيك.

وقالت الشركة أنه تم تصميم النسخة الأحدث من نموذج الذكاء الاصطناعي كوين لدعم مهام وكلاء الذكاء الاصطناعي، وهي قادرة على فهم النصوص والصور والفيديوهات، مضيفة أنها قادرة على

تحليل مقاطع فيديو تصل مدتها إلى ساعتين.

ينضم الإصدار كوين 5ر3 من علي بابا إلى سلسلة من التحديثات التي أطلقتها شركات منافسة، من بايت دانس إلى شيبو ومينيماكس جروب خلال الأسابيع الماضية قبل بدء عطلة رأس السنة القمرية في الصين.

وتهدف هذه الشركات استباق إطلاق تحديث نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني الأشهر آر1 من ديب سيك والذي يتزامن تقريبا مع الذكرى السنوية الأولى لإطلاق النموذج آر1 الذي أحدث ثورة في مفاهيم الذكاء الاصطناعي العالمية في عام 2025. كما تستهدف علي بابا ونظيراتها عطلة عيد رأس السنة القمرية تستمر أسبوعا، والتي أثبتت تاريخيا أهميتها البالغة في زيادة استخدام تطبيقات الإنترنت الاستهلاكية الصينية.

كانت شركة علي بابا من بين أكثر المستثمرين جرأةً في مجال الذكاء الاصطناعي، ومن أبرز الداعمين له، منذ أن أنعشت شركة ديب سيك قطاع التكنولوجيا الصيني. وقد تعهد الرئيس التنفيذي، إيدي وو، باستثمار أكثر من 53 مليار دولار في تطوير البنية التحتية والذكاء الاصطناعي، وهو مبلغ قال إن الشركة قادرة على تجاوزه بمرور الوقت. وقد قامت علي بابا بترقية نموذجها الرائد إلى سلسلة كوين3 في أبريل الماضي.

وأطلقت الشركة في الشهر الماضي أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي الاستدلالي وهو كوين3 ماكس ثينكينج بهدف تحقيق مكاسب في الأداء في مجالات مثل الاستدلال المعقد وقدرات وكيل الذكاء الاصطناعي المستقل.

وإلى جانب التقدم التكنولوجي الأساسي، تخوض علي بابا حرب دعم مكلفة في مجال الذكاء الاصطناعي مع منافسين من بينهم شركة تينسنت القابضة المحدودة وشركة بايدو.

وتخطط الشركات الثلاث لتقديم حوافز نقدية بقيمة 5ر4 مليار يوان (649 مليون دولار) لجذب المستخدمين لتطبيقات محادثة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها والاحتفاظ بهم خلال موسم الأعياد.