ستارمر: بريطانيا يجب أن تتحرك بشكل أسرع في زيادة الإنفاق الدفاعي

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن بلاده يجب أن "تتحرك بشكل أسرع" فيما يتعلق بالإنفاق الدفاعي، وذلك قبيل الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

وأكد ستارمر بالفعل التزامه بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5ر2% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل و3% بعد الانتخابات المقبلة.

لكن هيئة الإذاعة البريطانية، ذكرت أنه يفكر الآن في تقديم هدف الـ3% إلى عام 2029، بعد أن طرح قائد القوات المسلحة البريطانية السبب "الأخلاقي" لإعادة التسلح.

وردا على سؤال عن التقارير خلال فعالية في لندن اليوم الاثنين، لم يؤكد ستارمر أنه يدرس تقديم هدف الإنفاق، لكنه قال إن أوروبا بحاجة إلى "تكثيف الجهود عندما يتعلق الأمر بالدفاع والأمن".

وقال: "لدينا تهديد بعدوان روسي. وفي غضون أيام قليلة، ستحل الذكرى السنوية الرابعة لبدء الصراع في أوكرانيا".

وتابع: "نريد سلاما عادلا ودائما، لكن ذلك لن يزيل التهديد الروسي، وعلينا أن نكون متيقظين لذلك، لأن ذلك سيؤثر على كل شخص في هذه الغرفة، كل شخص في هذا البلد، لذلك نحن بحاجة إلى تكثيف الجهود. وهذا يعني أنه فيما يتعلق بالإنفاق الدفاعي، علينا أن نتحرك بشكل أسرع".

ونقلت عنه وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) قوله إنه بالإضافة إلى زيادة الإنفاق، فإن تحسين الدفاع البريطاني يشمل أيضًا التعاون مع "الدول ذات التفكير المماثل، وخاصة في أوروبا"، وذلك في أعقاب دعوته في مؤتمر ميونخ للأمن للتحول نحو "حلف شمال أطلسي (ناتو) أوروبي بشكل أكثر".