اعتذر الفنان الشاب محمد تامر للمؤلف محمود جمال حديني بعد أن نسب مسرحية "مدينة الثلج" لمؤلف غيره في ختام عروض برنامج "كاستنج".

وكتب تامر عبر حسابه بموقع فيسبوك: "أنا أول مرة أتعرض لهذا الموقف، وأول مرة يحدث معي هذا؟، فأود أن أوضح شيئا هاما للغاية".

وتابع: نص "مدينة الثلج" تأليف محمود جمال حديني، أستاذنا الذي نتعلم منه، وما حدث ووضعني في هذا الموقف أنه في عام 2021 قدم منتخب أكاديمية الفنون مسرحية غنائية اسمها "الهدية" وكانت مليئة بالأغاني، وبها بعض الديالوج الخفيف جدا، والذي كتب الديالوج هو ناظم نور الدين، وحينما سألني الدكتور خالد جلال في برنامج "كاستنج" عن اسم كاتب الديالوج، فأجابت أنه ناظم نور الدين، وعليه أتقدم باعتذار معلن، لأنه كان من المفترض أن أكمل إجابتي وأعلن أن المسرحية مأخوذة عن نص "مدينة الثلج"، لكن في لحظتها جاوبت بكل عفوية، فبعد أدائي للمشهد خارت قواي تماما، ولم أكن متوقع أن يوجه لي مثل هذا السؤال، فأعتذر على سوء التفاهم، وأنني لم أقل أن المشهد مأخوذ عن نص "مدينة الثلج" وأنا أسف، وأعتذر على قلة إدراكي في هذه اللحظة".

من جانبه تقبل المؤلف محمود جمال حديني الاعتذار وكتب عبر حسابه أيضا: "شكرا لكل من اهتم بما حدث معي، ولكن أؤكد أنه تم الاعتذار وسوف يتم تصحيح الخطأ، مع وعد بكتابة اسم المؤلف المأخوذ من إبداعه المشاهد التي تم تقديمها في برنامج " كاستنج" بالمواسم القادمة للحفاظ على الحق الأدبي".

وتابع: "أبدعت يا محمد تامر وربنا يكرمك ويوفقك، ويوفق كل الموهبين".

ومؤخرا أسدل الستار على الموسم الثاني من برنامج "كاستنج جامعات" في حلقة نهائية استثنائية، شهدت أجواءً احتفالية أعلن خلالها صناع البرنامج تتويج جميع المتأهلين للدور النهائي.

وأعلن كل من المخرج خالد جلال والملحن إيهاب عبدالواحد اختيار 6 فائزين من بين 12 متسابقًا وصلوا إلى المرحلة النهائية، وفق تقييم لجنة التحكيم، وهم: عبدالرحمن عبدالله، صلاح مجدي، سالي النمس، حور تامر، محمد تامر، وأمنية النجار.

وفي مفاجأة للجميع تدخل الإعلامي أحمد فايق المشرف على البرامج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ليعلن فوز 6 متسابقين آخرين لإتاحة الفرصة لجميع المتأهلين للمرحلة النهائية، وهم: حبيب نادي، مازن معتز، عبدالله أكرم، شهد شعبان، ياسمين، وماسا.