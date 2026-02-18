معهد ألماني يحذر من سموم فطرية في مشروبات اللوز

قد تشكل بعض مشروبات اللوز، التي غالبا ما يتم تناولها بديلا عن حليب الأبقار، خطرا صحيا على الأطفال الصغار، حسبما أفاد المعهد الألماني لتقييم المخاطر.

وكان المعهد قد فحص 162 مشروبا تجاريا من الشوفان واللوز والصويا في المختبر للكشف عن السموم الفطرية "الميكوتوكسينات" والسموم النباتية، والوقوف على تأثيراتها الصحية على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وأقل من ستة أعوام.

وعثر المعهد في 31 من أصل 39 مشروبا من اللوز على السم الفطري "أفلاتوكسين بي 1"، ونظرا لأنه قد يسبب السرطان من خلال إحداث تغيرات في المادة الوراثية، فلا يمكن تحديد حد أدنى آمن للتأثير. وقد يمثل استهلاك هذه المشروبات من اللوز خطرا صحيا على الأطفال. وصنف المعهد احتمال حدوث أضرار صحية بأنه "متوسط".

وبالنسبة لسموم فطرية أخرى، جاءت التقييمات أقل حدة؛ إذ تم العثور على "أوكراتوكسين إيه" في 33 من أصل 39 مشروبا من اللوز و23 من أصل 29 مشروبا من الصويا بكميات ضئيلة جدا. غير أن المعهد يرى أن استهلاك الأطفال لهذه المشروبات "قليل الخطورة".

وأشار المعهد إلى أنه تم الكشف عن "ديوكسينيفالينول" في 67 من أصل 86 مشروبا من الشوفان. إلا أن حدوث أضرار صحية بعد الاستهلاك يعد "غير مرجح". كما تم العثور على السُمّين "تي-2" و"إتش تي-2" في جميع مشروبات الشوفان الـ86 التي خضعت للفحص. وصنف المعهد حدوث أضرار بعد الاستهلاك بأنه "قليل الاحتمال"، غير أن إجمالي الكمية المتناولة قد يرتفع إذا تم تناول منتجات أخرى تحتوي على الشوفان مثل رقائق الشوفان.

وبالإضافة إلى السموم الفطرية، حدد المعهد أيضا السموم النباتية. وبحسب الخبراء، لم يتم العثور عادة على مؤشرات تدل على مخاطر تتعلق بـ"قلويدات التروبان"، باستثناء منتج واحد من مشروبات الصويا، حيث تم قياس "الأتروبين" و"السكوبولامين" فيه مرارا بكميات مرتفعة إلى درجة تستدعي النظر في احتمال حدوث أضرار صحية.

ونظرا لعدم توفر معلومات كافية حتى الآن بشأن كميات استهلاك الأطفال للمشروبات النباتية، تم الاستناد إلى بيانات استهلاك حليب الأبقار. كما استندت التقييمات إلى افتراض أن نوعا واحدا فقط من المشروبات النباتية يحل محل حليب الأبقار. وأشار المعهد إلى أن السموم الفطرية يمكن أن توجد أيضا في أطعمة أخرى مثل الحبوب والفواكه والخضروات والمكسرات أو الكاكاو. وبوجه عام، يساعد اتباع نظام غذائي متنوع ومتوازن على إبقاء تناول المواد غير المرغوب فيها عند أدنى مستوى ممكن.