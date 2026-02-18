مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تقام اليوم، الأربعاء 18 فبراير 2026، العديد من المباريات القوية في عدد من البطولات، سيكون أبرزها على الإطلاق مباريات الملحق المؤهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتستعرض «الشروق» مواعيد أهم مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها على النحو التالي:

دوري أبطال أوروبا (الملحق)

كاراباج أجدام من أذربيجان × نيوكاسل الإنجليزي.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 3.

أولمبياكوس اليوناني × باير ليفركوزن الألماني.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

كلوب بروج البلجيكي × أتلتيكو مدريد الإسباني.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

بودو جليمت النرويجي × إنتر ميلان الإيطالي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

الدوري الإنجليزي الممتاز

ولفرهامبتون × أرسنال.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

كومو × ميلان.. 9:45 مساء - تطبيق ستارز بلاي.

دوري أبطال آسيا 2

النصر السعودي × أركاداج التركمانستاني.. 8:15 مساء - بي إن سبورتس.

الأهلي القطري × سباهان الإيراني.. 8:15 مساء - بي إن سبورتس.