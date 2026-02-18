أكد أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن جولته في محافظات الصعيد تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير منظومة التحكيم المصرى، كما تعتبر استكمالا لسلسلة الجولات الناجحة التي شهدتها الإسكندرية وبورسعيد، إضافة إلى جهود المحاضرين الفنيين في عدد من المحافظات الأخرى.

قال اوسكار رويز في تصريحات عبر الموقع الرسمي للاتحاد: «نعمل وفق رؤية واضحة تعتمد على اللا مركزية، والنزول إلى أرض الواقع، بدأنا في الإسكندرية وبورسعيد، واليوم نواصل العمل في محافظات الصعيد، لأن تطوير التحكيم لا يجب أن يقتصر على منطقة بعينها، بل يشمل كل أنحاء مصر».

أضاف: «هدفنا هو تقييم الحكام ميدانيًا، والوقوف على مستواهم الفني والبدني عن قرب، مع وضع برامج تدريبية مخصصة لكل حكم وفق احتياجاته.. نحن لا نبحث فقط عن التطوير، بل عن صناعة جيل جديد من الحكام القادرين على تمثيل مصر قارياً ودولياً».

وأشار رئيس لجنة الحكام إلى أن المحاضرين الفنيين تم توزيعهم على عدة محافظات لنقل أحدث التعديلات في قانون اللعبة وتوحيد معايير التقييم، لافتا إلى أن توحيد المعايير عنصر أساسي في نجاح المنظومة، لذا حرصنا على تكثيف المحاضرات العملية والنظرية، وإجراء اختبارات بدنية دقيقة لضمان الجاهزية الكاملة للحكام.

وأتم: «الصعيد يملك طاقات واعدة، ودورنا هو اكتشاف هذه المواهب ومنحها الفرصة الحقيقية.. تطوير التحكيم في كل شبر من مصر هو استثمار مباشر في مستقبل الكرة المصرية».