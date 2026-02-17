رئيس رابطة الأندية: لم نتلقَّ برنامجًا للمنتخب المشارك في كأس العرب

أكد النائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن مجلس إدارة الرابطة يركز على العمل المؤسسي بعيدًا عن أي جدل إعلامي، مشيرًا إلى عدم وجود تنسيق مسبق بشأن المنتخب المشارك في كأس العرب.

وقال دياب، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "CBC":"مجلس الرابطة يفضل العمل فقط، ولا نحب الدخول في سجال مع أحد. الرابطة لم تتلقَّ أي برنامج يتعلق بكأس العرب سوى الخاص بالمنتخب الأول، ولم يحدث أي تواصل معنا من اتحاد الكرة بشأن المنتخب المشارك في البطولة".

وأضاف: "قبل انطلاق بطولة كأس العرب بأيام، طلب اتحاد الكرة تأجيل بعض مباريات الدوري، ولو تم ذلك لكان سيؤثر سلبًا على انتظام المسابقة، كما كان سيضر بالمنتخب الأول الذي يستعد لخوض منافسات كأس العالم".

وتابع دياب: "هناك نظام ولائحة يتم تطبيقهما على الجميع دون استثناء، وهدفنا في النهاية هو تحقيق الأفضل للأندية المصرية وللمنتخبات الوطنية".

واختتم تصريحاته مؤكدًا أن التنسيق المستمر واحترام اللوائح هو الأساس في إدارة المسابقات خلال المرحلة المقبلة.