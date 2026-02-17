إندونيسيا تعلن رسميا الخميس أول أيام رمضان المبارك

أعلنت وزارة الشئون الدينية في إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، رسميًا أن الخميس الموافق 19 فبراير 2026، هو غرة شهر رمضان.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإندونيسية «أنتارا»، جاء ذك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الشئون الدينية الإندونيسي الدكتور نصر الدين عمر.

ويأتي الإعلان مخالفًا لإعلان الرئاسة المركزية للجمعية المحمدية في إندونيسيا، التي حددت بداية شهر رمضان يوم الأربعاء الموافق 18 فبراير.

وأعلنت 4 دول وهيئات فلكية مواعيد ولادة هلال شهر رمضان للعام الهجري 1447، وسط اختلاف في تحديد بداية الشهر بين يومي 18 و19 فبراير، بحسب معايير الحسابات الفلكية المعتمدة لدى كل جهة.

وحددت كل من تركيا وسنغافورة يوم الخميس 19 فبراير غرة لشهر رمضان، استنادا إلى نتائج الحسابات الفلكية التي تشير إلى تعذّر رؤية الهلال الثلاثاء الموافق 17 فبراير 2026.

وانضمت سلطنة عُمان إلى قائمة الدول التي حسمت موعد بداية الشهر، إذ أعلنت أيضا أن الخميس 19 فبراير سيكون أول أيام رمضان، في حين لا تزال دول أخرى تترقب نتائج الرصد الشرعي مساء يوم التحري قبل إعلان الموعد رسميا.

بينما انفردت قطر حتى الآن بإعلان أن الغرة الفلكية لشهر رمضان ستكون يوم الأربعاء الموافق 18 فبراير 2026 بحسب ما أعلنت دار التقويم القطري، وشددت الدار في بيانها على أن القرار الشرعي بدخول شهر رمضان يبقى من اختصاص لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية.