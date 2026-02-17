سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لمتطرف إسرائيلي وهو يحرق نسخة من القرآن الكريم في مدينة القدس.

ونشر النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي، مقطع الفيديو عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، قائلًا إن الفاعل لن يعاقب لأنه «يهودي».

وتأتي الواقعة فيما اقتحم عشرات المستوطنين، صباح الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت محافظة القدس بأن المستوطنين أدوا طقوسًا تلمودية واستفزازية في باحات المسجد الأقصى، فيما قامت مجموعة منهم بأداء حلقات رقص وغناء جماعي خلال الاقتحام.

ويأتي اقتحام المسجد الأقصى اليوم ضمن سلسلة اقتحامات متكررة ينفذها المستوطنون بحماية قوات الاحتلال، والتي تهدف إلى ممارسة طقوس تلمودية داخل ساحات المسجد، وجزءًا من محاولات الاحتلال لفرض واقع تغييري في المسجد والمدينة المحتلة، خاصة في منطقة البلدة القديمة والمناطق المحيطة بالأقصى.

ويتعرض الفلسطينيون في القدس المحتلة بشكل متكرر لمضايقات خلال الاقتحامات، بما في ذلك الاعتداءات الجسدية على المصلين وفرض قيود على الوصول إلى المسجد.