إسرائيل تهدم منازل ومنشآت فلسطينية في الضفة

• ضمن سياسة تهدف لفرض واقع قسري على الأرض



هدمت قوات إسرائيلية، الثلاثاء، أربعة منازل ومنشآت سكنية وزراعية في عدة محافظات بالضفة الغربية، ومدينة القدس المحتلة.

ففي جنين، أفادت مصادر محلية للأناضول، بأن جرافات إسرائيلية هدمت منزل "الشهيد رأفت دواسة" في بلدة السيلة الحارثية غرب المدينة، بعد اقتحام البلدة وإخلاء عدد من المنازل المجاورة.

جدير بالذكر أن دواسة قتل في 18 أغسطس 2024، إثر قصف مركبة كان يستقلها مع أحمد أبو عرة الذي قتل كذلك في ذات الهجوم، فيما كانت قوات الجيش الإسرائيلي أخطرت العائلة في أكتوبر الماضي باعتزامها هدم المنزل.

وأضافت المصادر، أن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت الرصاص الحي تجاه طلبة المدارس خلال الاقتحام، بالتزامن مع دخولها بلدة اليامون برفقة مدرعات عسكرية وأغلقت المداخل المؤدية إلى السيلة الحارثية من جهة اليامون.

وفي القدس المحتلة "هدمت جرافات الاحتلال عدداً من المنشآت الزراعية في بلدة عرب الجهالين شرقي المدينة، في إطار محاولات تهجير الفلسطينيين والتضييق على النشاط الزراعي في محيط المستعمرات" وفق ما أعلنت محافظة القدس في بيان لها.

وأفادت المحافظة بأن "عمليات الهدم نُفذت بشكل مفاجئ، ما ألحق خسائر مادية بالمزارعين، وترافق مع مصادرة ممتلكات تعود لهم".

وفي نابلس (شمال) قالت مصادر محلية للأناضول إن قوات الجيش الإسرائيلي هدمت منزلا مكونا من طابقين في منطقة التعاون العلوي، تبلغ مساحة كل طابق نحو 190 مترا مربعا بحجة البناء في المنطقة المصنفة "ج"، رغم أن خرائط العائلات تظهر أنه يقع ضمن المنطقة المصنفة "ب" وفق اتفاق أوسلو2 الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1995.

وبموجب اتفاقية "أوسلو 2" 1995، تخضع المنطقة "أ" للسيطرة الفلسطينية الكاملة، والمنطقة "ب" للسيطرة المدنية الفلسطينية والسيطرة الأمنية الإسرائيلية، فيما تقع المنطقة "ج" تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة وتقدر بنحو 60 بالمئة من مساحة الضفة.

وقال مالك المنزل، ياسر الصابر للأناضول، إن العائلة "اضطرت إلى إخلاء المنزل قبل ثلاثة أسابيع، عقب تلقيها إخطاراً بالهدم من محكمة الاحتلال"، مشيراً إلى أن الخسائر تجاوزت 250 ألف دينار، واضطر أفراد العائلة إلى استئجار منزل بديل.

وأضاف أن "قوات الاحتلال هدمت خلال العامين الماضيين نحو 14 منزلاً مأهولاً في المنطقة ذاتها".

وفي بلدة قراوة غربي سلفيت (شمال)، هدمت قوات إسرائيلية منزلاً تبلغ مساحته 250 متراً مربعاً، بذريعة البناء دون ترخيص، وفق مصادر محلية للأناضول.

كما هدمت في بيت لحم (جنوب) بناية سكنية مأهولة مكونة من طابقين في منطقة "أرض الدير" ببلدة الخضر، تعود ملكيتها للشقيقين إياد وعلاء عمر عيسى أبو غليون، بحجة البناء دون ترخيص وفق ما ذكرت مصادر محلية للأناضول.

وبحسب معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذت إسرائيل خلال يناير الماضي 59 عملية هدم، طالت 126 منشأة فلسطينية، بينها 77 منزلاً مأهولاً، إضافة إلى إصدار 40 إخطاراً بالهدم، تركز معظمها في محافظة الخليل.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي بدأت في 8 أكتوبر 2023، واستمرت عامين كثفت قوات الاحتلال اعتداءاتها في الضفة الغربية، بما يشمل القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني، في مسار يرى الفلسطينيون أنه يهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض.

وأسفرت هذه الاعتداءات، وفق معطيات رسمية فلسطينية، عن استشهاد أكثر من 1114 فلسطينياً، وإصابة نحو 11 ألفاً و500 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 22 ألف فلسطيني في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.