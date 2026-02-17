واصل النجم الشاب بيدري، لاعب برشلونة، خطواته الذكية خارج المستطيل الأخضر، من خلال تنويع مصادر دخله والدخول إلى عالم الاستثمار العقاري، مستهدفًا مواقع استراتيجية في إسبانيا تجمع بين القيمة الاستثمارية والفرص السياحية الواعدة.

وبحسب ما أوردت صحيفة «سبورت» الكتالونية، بدأ بيدري في شراء عدة فنادق، أبرزها فندق في العاصمة مدريد، بقيمة 4.2 مليون يورو، عبر شركته العقارية الخاصة «Pedrineta S.L» التي أسسها عام 2023، في خطوة تؤكد اهتمامه بتوسيع أعماله بعيدًا عن كرة القدم.

فندق 4 نجوم لبيدري

الفندق، المعروف باسم Hotel Villa de Barajas، مصنف 4 نجوم، ويضم 41 غرفة، ويقع بالقرب من مطار أدولفو سواريز مدريد-باراخاس، ومن المسار الحضري الجديد لسباقات الفورمولا 1 في العاصمة.

ويستهدف الفندق المسافرين العابرين، والمشاركين في المؤتمرات والمعارض، ويقدم خدمات متنوعة تشمل استقبالًا على مدار 24 ساعة، إفطار بوفيه، وإنترنت مجاني، بالإضافة إلى قربه من محطة مترو باراخاس، مما يعزز من موقعه الجغرافي الاستراتيجي ويجذب شرائح متنوعة من النزلاء.

استثمارات مختلفة لبيدري

وليس هذا المشروع الوحيد، إذ سبق أن استثمر بيدري في مسقط رأسه تينيريفي، من خلال شراء دير قديم بُني عام 1943 مقابل 2.5 مليون يورو، كان مقرًا للراهبات لعقود طويلة.

ويخطط اللاعب الشاب لتحويل الدير إلى فندق ريفي فاخر، مستفيدًا من مساحته الكبيرة التي تصل إلى 9,500 متر مربع، لتقديم تجربة إقامة فريدة تجمع بين التراث التاريخي والراحة العصرية.

وتأتي هذه الخطوات في إطار رؤية بيدري لتأمين مستقبله المالي بعيدًا عن كرة القدم، مستثمرًا شهرته وموقعه كلاعب عالمي في بناء محفظة عقارية قوية، وهو ما يعكس نضجه المالي واستراتيجيته في إدارة الأصول والاستفادة من الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة والفنادق، الذي يشهد نموًا مستمرًا في إسبانيا.

الجمع بين الرياضة والأعمال

كما يُظهر دخول بيدري إلى هذا المجال القدرة على الجمع بين الرياضة والأعمال، ما يجعل منه مثالًا للاعب عصري قادر على التخطيط لمستقبله خارج الملاعب، ويضعه في مصاف الرياضيين الذين يحوّلون النجومية إلى فرص استثمارية ناجحة، مع مراعاة اختيار مواقع مميزة توفر عوائد طويلة الأجل وتعزز من مكانته كلاعب ومستثمر.

باختصار، بيدري يثبت أنه ليس مجرد نجم على أرض الملعب، بل شخصية طموحة تسعى لبناء إرث اقتصادي مستدام عبر مشاريع عقارية واعدة في قلب مدريد وكنوز مسقط رأسه في تينيريفي.