 طرح فرصة لإقامة فندق بوتيك بالمدينة التراثية في العلمين الجديدة
الأربعاء 18 فبراير 2026 3:22 ص القاهرة
طرح فرصة لإقامة فندق بوتيك بالمدينة التراثية في العلمين الجديدة

أحمد سباق
نشر في: الأربعاء 18 فبراير 2026 - 2:34 ص | آخر تحديث: الأربعاء 18 فبراير 2026 - 2:34 ص

أعلن الدكتور المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، عن طرح فرصة استثمارية متميزة تُعد من أبرز الفرص السياحية والاستثمارية بالمدينة، وذلك لإقامة Boutique Hotel بمبنى AM داخل المنطقة التراثية (منطقة البلازا) بنظام حق الانتفاع.

وأوضح رئيس مدينة العلمين الجديدة، في بيان إعلامي، أن موقع المبنى يتميز بوقوعه بجوار منطقة الباركينج مباشرة، وبالقرب من المسلة الفرعونية، وكذلك بالقرب من جملة ماركت، مما يمنح المشروع سهولة وصول عالية وخدمات يومية متكاملة، إلى جانب تمتع المنطقة بساحات تنزه واسعة، وخدمات متعددة، وتصميم عمراني عصري يراعي الهوية الجمالية للمدينة ويحقق تجربة سياحية متكاملة للنزلاء والزائرين.

وأشار إلى أن المدينة التراثية تُعد واحدة من أهم المقاصد السياحية والثقافية بمدينة العلمين الجديدة، حيث تضم مركز مؤتمرات دوليًا حديثًا يستضيف الفعاليات والمعارض الكبرى، إلى جانب مسجد وكنيسة ومكتبة ومتحف يعكس الطابع الحضاري والثقافي للمدينة، فضلًا عن مناطق خدمية وتجارية متنوعة، وساحات مفتوحة، ومسارات للمشاة، ما يجعلها مدينة متكاملة نابضة بالحياة طوال العام، وتوفر بيئة مثالية لنجاح المشروعات الفندقية والسياحية.

