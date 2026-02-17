 مقتل ثلاثة أشخاص جراء انفجار في مبنى للشرطة العسكرية بشمال روسيا - بوابة الشروق
الثلاثاء 17 فبراير 2026 10:37 م القاهرة
مقتل ثلاثة أشخاص جراء انفجار في مبنى للشرطة العسكرية بشمال روسيا

موسكو - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 17 فبراير 2026 - 10:24 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 فبراير 2026 - 10:24 م

قالت السلطات الروسية، اليوم الثلاثاء، إن ثلاثة أشخاص قتلوا في انفجار بمبنى للشرطة العسكرية في شمال روسيا بالقرب من سان بطرسبرج.

وتم العثور على الجثث تحت أنقاض المبنى المدمر جزئيا في بلدة سيرتولوفو، حسبما كتب الحاكم ألكسندر دروزدنكو على تطبيق تيليجرام.

وأفادت تقارير إعلامية بأن أشخاصا آخرين أصيبوا في الانفجار، الذي سٌمع دويه من على بعد كيلومترات. ولم يتضح بعد سبب الانفجار.

وقالت لجنة التحقيق إنه تم فتح تحقيقات في حدوث إهمال وانتهاك لقواعد السلامة من الحرائق. ومنذ بداية العملية الروسية الشاملة لأوكرانيا قبل نحو أربعة أعوام، نفذت أجهزة الاستخبارات الأوكرانية هجمات في روسيا، واستهدفت بشكل رئيسي أهدافا عسكرية.

 

