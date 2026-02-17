استشهاد طفل فلسطيني في خرق إسرائيلي جديد لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وشنت عمليات قصف وغارات ونسف للمنازل في أنحاء متفرقة من القطاع، ما أسفر عن استشهاد طفل وإصابة واعتقال آخرين.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد طفل وإصابة آخر بنيران الاحتلال في جباليا البلد شمالي القطاع، فيما أصيب مواطن آخر جراء إلقاء مسيرة إسرائيلية قنبلة على مجموعة من المدنيين في منطقة المغراقة وسط غزة.

ونفذت قوات الاحتلال صباح الثلاثاء، عمليات قصف ونسف منازل في مناطق متفرقة شرقي القطاع، بالتزامن مع اعتقال صيادين اثنين من بحر مدينة غزة.

وأفاد مراسل وكالة «شهاب»، أن زوارق حربية إسرائيلية اعتقلت الصيادين أحمد صبحي ومحمد خميس سعد الله، أثناء عملهما في عرض البحر قبالة شاطئ المدينة.

وفي السياق ذاته، قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوب القطاع، فيما شنت الطائرات الحربية غارتين على المنطقة ذاتها، إضافة إلى سلسلة غارات جوية استهدفت مدينة رفح جنوبًا.

كما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمنازل شمالي القطاع، في استمرار للتصعيد الميداني.

وتأتي هذه التطورات في إطار الخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين حركة حماس وإسرائيل، والذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، عقب حرب مدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، أسفرت عن أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد عن 171 ألف مصاب، معظمهم من الأطفال والنساء.