اليونان تأمل في أن تردع مراكز الترحيل المقترحة المهاجرين

تدفع اليونان لإقامة مراكز ترحيل لطالبي اللجوء المرفوضين في دول خارج الاتحاد الأوروبي، على أمل ردع المهاجرين.

وقال وزير الهجرة ثانوس بليفريس للتلفزيون اليوناني "أيه أر تي"، اليوم الأربعاء، إن تلك المراكز يمكن أن "تقام في الدول الأفريقية التي لديها الاستعداد لقبول طالبي اللجوء المرفوضين".

وأعلن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت في يناير، أن ألمانيا توصلت لاتفاقيات من أجل مراكز الإعادة تلك في مجموعة عمل مع اليونان والنمسا والدنمارك وهولندا.

وعلى المستوى الأوروبي، تريد الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي إيجاد الأساس القانوني لإنشاء مراكز الإعادة في دول غير أعضاء بالتكتل.

وقال بليفريس في مقابلة اليوم مع التلفزيون اليوناني، إن الهدف هو إعاشة الأشخاص في تلك المركز الذين تم رفض طلبات لجؤوهم والذين لا يمكن إعادتهم إلى دولهم الأم.