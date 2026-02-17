إيران: محادثات جنيف دخلت في تفاصيل رفع العقوبات والنووي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الثلاثاء، إن محادثات جنيف مع الولايات المتحدة "دخلت في تفاصيل رفع العقوبات والملف النووي والقضايا التقنية".

وأضاف بقائي، أن المحادثات في جنيف "مستمرة بجدية وتركيز وقد تتواصل لساعات أخرى"، مشيرا إلى أن الوفد أجرى محادثات عدّة مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، ومع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي، وفق ما نقلت عنه وكالة "تسنيم" الرسمية.

فيما بدأت اليوم الثلاثاء، جولة ثانية من المفاوضات بين الجانبين الأمريكي والإيراني في مدينة جنيف السويسرية.

وأفاد التليفزيون الإيراني بأن "محادثات غير مباشرة بدأت بين إيران والولايات المتحدة، يتبادل فيها الجانبان الرسائل".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيشارك "بصورة غير مباشرة" في المحادثات بين إيران والولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي والتي من المقرر أن تبدأ اليوم الثلاثاء في جنيف.

وأضاف ترامب للصحفيين ‌على متن طائرة الرئاسة الأمريكية: "سأشارك في تلك المحادثات بصورة غير مباشرة. ستكون بالغة ‌الأهمية"، معربا عن اعتقاده أن طهران تريد التوصل إلى اتفاق، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وأشار إلى "سعي إيران إلى مفاوضات صعبة، لكنها تعلّمت عواقب هذا الموقف المتشدد الصيف الماضي عندما قصفت الولايات المتحدة مواقع نووية إيرانية".