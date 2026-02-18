الخارجية الأوكرانية: كييف مهتمة بإجراء حوار رفيع المستوى مع الصين

قال المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية هيورهي تيخي، إن أوكرانيا مهتمة بالحفاظ على تواصل وثيق مع الصين، وتعتزم إجراء لقاءات ثنائية مع بكين على مستوى الوزراء.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن تيخي قال إن اللقاء بين المسئولين الأوكرانيين والصينيين في ميونيخ كان "جوهريا"، مضيفا أن الاتصالات ستتواصل، كما تم تبادل الدعوات لزيارة البلدين.

وقال تيخي في كييف، اليوم الأربعاء، "تتمتع الصين بنفوذ على موسكو، وتقوم بدور مهم في السلام والأمن الدوليين، كما أنها قادرة على تسريع إنهاء الحرب".

وأضاف، "من المنطقي إجراء حوار مع بكين بهذا الشأن".