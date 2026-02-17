محمد صلاح يهنئ الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

هنأ محمد صلاح، نجم نادي ليفربول وقائد منتخب مصر، الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك.

ونشر صلاح عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» صورة من منزله أثناء تجهيز زينة رمضان، معلقًا عليها: «رمضان كريم»، في لفتة تعكس فرحته بقدوم الشهر الفضيل.

ويواصل محمد صلاح تقديم مستويات رائعة مع ليفربول، حيث سجل وصنع هدفًا خلال مواجهة الفريق الأخيرة أمام برايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي، والتي انتهت بفوز الريدز بثلاثة أهداف دون رد.

وفي سياق متصل، أعلنت دار الإفتاء المصرية أن يوم الخميس المقبل هو أول أيام شهر رمضان الكريم في مصر.