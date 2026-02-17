إسرائيل تعتزم محاكمة المتهمين في أحداث السابع من أكتوبر أمام محكمة عسكرية خاصة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعتزم إسرائيل محاكمة المتهمين في أحداث السابع من أكتوبر 2023 أمام محكمة عسكرية خاصة، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الثلاثاء نقلا عن المدعية العامة غالي بهاراف-ميارا.

ويتردد أنها قالت إن ممثلي ادعاء عسكريين وليسوا مدنيين سيوجهون التهم وفقا لتشريع اجتاز قراءته الأولى في البرلمان.

ووفقا لمصادر إسرائيلية، فإن "أكثر من 3000 من أعضاء حماس وحركات إسلامية مسلحة أخرى شاركوا في الهجوم الذي تم شنه من قطاع غزة، يصاحبهم مدنيون فلسطينيون. ويتردد أنهم قتلوا أكثر من 1200 شخص، واختطفوا أكثر من 250 شخصا".

وأفادت هيئة شئون الصحة التابعة لحماس في قطاع غزة أن أكثر من 72 ألف فلسطيني استشهدوا في الحرب التي اندلعت بعد الهجوم.

وأفاد موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأنه يتم الإعداد لتوجيه اتهامات لأكثر من 300 من أفراد وحدة النخبة التابعة لحماس.