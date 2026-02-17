المتحف البريطاني ينفي إزالته اسم فلسطين من خرائط شرق أوسطية

• متحدث المتحف: نواصل استخدام اسم "فلسطين" في عدد من القاعات التي تتناول موضوعات تاريخية ومعاصرة

نفى متحف الآثار البريطاني، الثلاثاء، ما تداوله إعلام محلي عن إزالته اسم "فلسطين" من بعض الخرائط واللوحات التعريفية في معروضاته الخاصة بالشرق الأوسط.

وأوضح متحدث باسم المتحف، في بيان، أن الخبر الذي نشرته صحيفة "التلغراف" البريطانية بشأن إزالة عبارة "فلسطين" من معارض الشرق الأوسط القديم، لا يعكس الحقيقة.

وأكد المتحدث أن ما أوردته الصحيفة "غير صحيح على الإطلاق"، مشيرا إلى أنهم يواصلون استخدام اسم "فلسطين" في عدد من القاعات التي تتناول موضوعات تاريخية ومعاصرة.

وفي وقت سابق، أفاد بيان للمتحف البريطاني بأن بعض الملصقات والخرائط في قاعاتها الخاصة بالشرق الأوسط جرى تعديلها لإظهار المناطق الثقافية القديمة، وأنه تم استخدام مصطلحات مثل "كنعان"، باعتباره توصيفا أكثر ملاءمة لجنوب بلاد الشام في أواخر الألفية الثانية قبل الميلاد.

وأشار البيان إلى أن الخرائط التي تظهر الحدود الحديثة تعتمد مصطلحات الأمم المتحدة، وأن تعبير "فلسطيني" يستخدم، عند الاقتضاء، بوصفه توصيفا ثقافيا أو إثنوغرافيا.

وكانت صحيفة "التلجراف" قد ذكرت في خبرها أن المتحف البريطاني أزال اسم "فلسطين" من بعض الخرائط واللوحات التعريفية، استجابة لاستطلاعات رأي الزوار ومخاوف أثارتها مجموعة "المحامون البريطانيون من أجل إسرائيل" المؤيدة لتل أبيب، ومقرها بريطانيا.

وكانت المجموعة قد أرسلت رسالة إلى مدير المتحف نيكولاس كولينان، أشارت فيها إلى أن استخدام اسم "فلسطين بأثر رجعي على كامل المنطقة لآلاف السنين يمحو التغيرات التاريخية ويعطي انطباعا خاطئا بالاستمرارية".