في مفاجأة لجمهوره خلال شهر رمضان، يتعاون الفنان عمرو عبدالجليل لأول مرة مع شقيقه التوأم الداعية أيمن عبدالجليل في تقديم برنامج جديد على «يوتيوب» بعنوان «توأم رمضان».

ونشر أيمن عبدالجليل، البرومو الرسمي للبرنامج عبر صفحته على «فيسبوك»، حيث ظهر الشقيقان معًا وهما يستعدان لتقديم الحلقات، في أجواء مليئة بالود وروح رمضان.

ومن المقرر عرض حلقات البرنامج يوميًا بعد الإفطار مباشرة على «يوتيوب»، على أن يقدم التوأم محتوى مختلفًا يجمع بين الجانب الفني والروحاني في إطار بسيط ومميز.

وطلب صناع البرنامج من الجمهور متابعة البرومو وتفعيل الإشعارات لمشاهدة الحلقات فور نزولها.