مصدر أمني ينفي وفاة سيدة سودانية خلال مواجهات أمنية مزعومة بالقاهرة

نفى مصدر أمني صحة ما تداول بإحدى الصفحات المناوئة بالخارج، والمتضمن الزعم بوفاة سيدة سودانية تُدعى "زينب" أثناء مواجهات أمنية بالقاهرة.

وأكد المصدر أنه لم يتم الاستدلال على أية مواجهات أمنية بالقاهرة، أو وفاة سيدة سودانية تحمل الاسم المشار إليه، مشددا على أن ما تم تداوله عارٍ تمامًا من الصحة.

وأوضح أن تلك المزاعم تأتي في إطار الحملة الممنهجة التي تشنها جماعة الإخوان والأبواق المروجة لادعاءاتها، ضمن محاولاتها اليائسة للإساءة إلى العلاقات المصرية مع الدول الشقيقة.

وأكد المصدر، أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه مروجي تلك الادعاءات.