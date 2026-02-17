 مصدر أمني ينفي وفاة سيدة سودانية خلال مواجهات أمنية مزعومة بالقاهرة - بوابة الشروق
الثلاثاء 17 فبراير 2026
مصدر أمني ينفي وفاة سيدة سودانية خلال مواجهات أمنية مزعومة بالقاهرة

مصطفى عطية
نشر في: الثلاثاء 17 فبراير 2026 - 2:44 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 فبراير 2026 - 2:44 م

نفى مصدر أمني صحة ما تداول بإحدى الصفحات المناوئة بالخارج، والمتضمن الزعم بوفاة سيدة سودانية تُدعى "زينب" أثناء مواجهات أمنية بالقاهرة.

وأكد المصدر أنه لم يتم الاستدلال على أية مواجهات أمنية بالقاهرة، أو وفاة سيدة سودانية تحمل الاسم المشار إليه، مشددا على أن ما تم تداوله عارٍ تمامًا من الصحة.

وأوضح أن تلك المزاعم تأتي في إطار الحملة الممنهجة التي تشنها جماعة الإخوان والأبواق المروجة لادعاءاتها، ضمن محاولاتها اليائسة للإساءة إلى العلاقات المصرية مع الدول الشقيقة.

وأكد المصدر، أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه مروجي تلك الادعاءات.

