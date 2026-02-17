الأمريكية إيلانا تايلور تتوج بأول ذهبية أولمبية لها في الزلاجة الفردية

حققت الأمريكية إيلانا مايرز تايلور الميدالية الذهبية الأولمبية التي طال انتظارها أخيرا في منافسات الزلاجة الجماعية، وذلك بفوزها في مسابقة الزلاجة الفردية للسيدات بدورة الألعاب الشتوية ميلانو/كورتينا في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين.

وسبق أن توجت النجمة المخضرمة، 41 عاما، بخمس ميداليات أولمبية، بواقع ثلاث فضات وبرونزيتين، وانهمرت دموعها وهي تحتفل مع أطفالها، بعد أن عجزت الألمانية لورا نولتي، آخر منافسة لها، عن تحطيم رقمها القياسي.

وصرحت اللاعبة الأمريكية "لقد حدث بالفعل. سيستغرق الأمر بعض الوقت لاستيعاب الأمر. ما زلت لا أصدق ذلك. لا أجد الكلمات لأصف شعوري، أنا في غاية السعادة".

وأضافت "مررت بلحظات كثيرة ظننت فيها أن الأمر مستحيل، وكان لدي أشخاص رائعون يدعمونني ويثقون بي".

وفازت مايرز تايلور بالميدالية الذهبية، بعدما حققت زمنا بلغ 3 دقائق و57.93 ثانية من أربع جولات.

وكانت نولتي قد تصدرت الجولات الثلاث السابقة، لكنها ارتكبت أخطاء كثيرة في المنعطفات الأخيرة، مما أدى لخسارة وقت ثمين في الجولة النهائية، وتلاشي تقدمها بفارق 0.15 ثانية.

واكتفت نولتي الفائزة بكأس العالم بالميدالية الفضية، بفارق 0.04 ثانية خلف مايرز تايلور، بينما ذهبت الميدالية البرونزية أيضاً للأمريكية كايلي أرمسبرستر همفريز.