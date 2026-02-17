عراقجي: توصلنا إلى تفاهم بشأن المبادئ الرئيسية في المفاوضات مع أمريكا

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران توصلت إلى تفاهم بشأن «المبادئ الرئيسية» خلال المفاوضات غير المباشرة التي جرت الثلاثاء في جنيف، مع الولايات المتحدة.

وأضاف في تصريحات، نقلتها وكالة «تسنيم» للأنباء، مساء الثلاثاء: «أجرينا مباحثات أكثر جدية من الجولة السابقة، وكانت الأجواء بناءة، وتم طرح أفكار مختلفة وبحثناها بشكل جدي».

وأشار إلى أن الطرفين لا يزال لديهما قضايا يتعين عليهما العمل لحلها، موضحًا أنهما سيعملان على نسختين من وثيقة الاتفاق المحتملة ويتبادلانها.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا اتسمت «بجدية عالية».

وأوضح في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، اليوم الثلاثاء، أن المفاوضات ناقشت تفاصيل دقيقة تتعلق برفع العقوبات والقضايا النووية، فيما يضطلع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بدور فني في نقل وجهات النظر بين الجانبين.

ولفت بقائي، إلى أن «إيران أعلنت مرارا استعدادها لمواصلة هذه المفاوضات طالما اقتضت الضرورة، حتى وإن استغرقت وقتا طويلا»، معقبًا: «القضايا المطروحة معقدة، ولا يوجد مستوى من الثقة بين الطرفين، لكننا رغم هذه الظروف نلتزم بمواصلة التفاوض».

وبسؤاله عن أهمية مشاركة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، في هذه اللقاءات، أجاب: «إن وجوده مهم، وأي تفاهم يتم التوصل إليه ستضطلع الوكالة، بوصفها هيئة فنية دولية معترفا بها في مجال منع الانتشار».

ونوه في الوقت نفسه، أن صناع القرار الرئيسيين في هذا المسار هم وفدا التمثيل عن البلدين، مؤكدا بأن «وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية دخل هذه المفاوضات بجدية تامة، وبرهن عمليا سعيه للتوصل إلى نتيجة».

وأكد أن حماية المصالح والحقوق المشروعة للشعب الإيراني تمثل الأساس في مسار المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا، مشددا على وضوح الأطر المحددة للوفد وثبات مواقف طهران. كما أعرب عن أمله في تحقيق أفضل النتائج لصالح الشعب الإيراني.

وأفادت وكالة «تسنيم»، مساء الثلاثاء، بانتهاء الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في جنيف.

وشارك المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، في المفاوضات التي تتوسط فيها سلطنة عمان، إلى جانب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.