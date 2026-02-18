وزيرة الإسكان تشدد على الالتزام بالجودة والجداول الزمنية لمشروعات مدن الصعيد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جار تنفيذ حزمة مشروعات تنموية في مدن الصعيد الجديدة، منها تنفيذ 71 عمارة ضمن المرحلة السادسة لمشروع "سكن كل المصريين" لمحدودي الدخل بمدينة المنيا الجديدة، ومدرسة للتعليم الأساسي تضم 42 فصلاً بمدينة الفشن الجديدة، بالإضافة إلى مشروع مرافق بمساحة 150 فداناً للأراضي "الأكثر تميزاً".

ووجهت الوزيرة، خلال متابعتها لموقف التنفيذ، بضرورة الالتزام بالخطط الزمنية وتذليل التحديات، مشددة على تنفيذ المشروعات بأعلى معايير الجودة والمتابعة الدورية لمختلف المراحل.

وتابعت المنشاوي أعمال المرحلة الثانية للطريق الرابط بالمرحلة العاجلة من الطريق الصحراوي الغربي، وطرق ومواقف انتظار منطقة الـ 32 عمارة إسكان متميز، وأجزاء من طريقي R4 وR5، فضلاً عن أعمال السوق التجارية والحضانة في مدينة الفشن الجديدة.

كما شملت المتابعة مدينة الفيوم الجديدة، حيث تجري المراحل النهائية لرصف الطريق الرابط بينها وبين المدينة "الأم"، وفرش الطبقة السطحية بالتقاطع مع طريق "بني سويف/ الفيوم"، وتطوير ميدان مركز المدينة والمداخل الرئيسية.

وفي بني سويف الجديدة، تفقدت الوزيرة أعمال تطوير المدخل الشرقي ورفع كفاءة المحاور الرئيسية لتحسين الحركة المرورية.

وعلى صعيد البنية التحتية الاستراتيجية، تابعت الوزيرة في مدينة قنا الجديدة أعمال "الدفع النفقي" بمنطقة التوسعات الشرقية لربط المناطق الحديثة بالشبكات الرئيسية، ومشروع محطة رفع المياه (البوستر).

كما شهدت المدينة إطلاق التيار الكهربائي بمجمع الخدمات الرئيسي، في خطوة لتعزيز البنية المتطورة ودعم التحول لمدينة ذكية.