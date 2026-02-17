• محافظ سلفيت اعتبر الاعتداءات "تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني"، وتهدف لفرض واقع قسري..

انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مدينة سلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة، عصر الثلاثاء، بعد عدوان استمر ساعات، تخلله اقتحامات واسعة للمنازل واعتداءات على فلسطينيين وإغلاق طرق رئيسية.

وقال محافظ سلفيت، مصطفى طقاطقة، إن العملية الإسرائيلية شملت "مداهمات للمنازل وتخريب محتوياتها وتحويل عدد منها إلى ثكنات عسكرية"، وذلك قبل انسحاب قوات الجيش من المدينة التابعة للمحافظة تحمل ذات الاسم.

كما شمل العدوان الإسرائيلي، وفق بيان للمحافظ "احتجاز مواطنين وإخضاعهم لتحقيق ميداني، إضافة إلى إغلاق مداخل المدينة بالسواتر الترابية".

وأدان طقاطقة "عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة سلفيت وما رافقه من اقتحامات واعتداءات وإجراءات عقابية تمس مختلف مناحي الحياة".

وأشار إلى أن تلك الاعتداءات تعد "تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني"، وتهدف إلى التضييق على السكان وفرض واقع قسري على الأرض.

في السياق ذاته، لفت المحافظ إلى أن اقتحام بلدة قراوة بني حسان، غربي سلفيت، والشروع بهدم منزل أحد المواطنين يأتي في سياق "سياسة ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني"، وتندرج ضمن مخططات "تهجير صامت وتوسيع استعماري".

ودعا طقاطقة المؤسسات الحقوقية والإنسانية والدولية إلى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال متحدث حركة "فتح" في الضفة الغربية، إياد أبو زنيط، للأناضول، إن الجيش الإسرائيلي بدأ عملية عسكرية في سلفيت فجرا، اعتدى خلالها على مواطنين بالضرب وأعاق حركة السكان في المدينة.

وأشار أبو زنيط إلى أن القوات حولت عمارات سكنية إلى ثكنات عسكرية، واعتقلت وحققت ميدانيًا مع عشرات السكان خلال العملية.

ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، كثفت القوات الإسرائيلية عملياتها في الضفة الغربية، بما يشمل القتل والاعتقال والتوسع الاستيطاني.

ووفق معطيات فلسطينية، أسفرت العمليات عن استشهاد ما لا يقل عن 1114 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و500 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألف فلسطيني في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.​​​​​​​