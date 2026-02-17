رئيس وزراء إثيوبيا يستقبل أردوغان بمراسم رسمية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• عقب انتهاء مراسم الاستقبال الرسمية، بدأ اللقاء الثنائي بين أردوغان وآبي أحمد

استقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الثلاثاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمراسم رسمية في العاصمة أديس أبابا.

وبدأت المراسم بعزف النشيد الوطني لكلا البلدين، ثم قدم كل من أردوغان وأحمد وفد بلده للآخر.

وعقب انتهاء مراسم الاستقبال الرسمية، بدأ اللقاء الثنائي بين أردوغان وأحمد، وفق مراسل الأناضول.

وقبيل مراسم الاستقبال، وضع أردوغان إكليلا من الزهور على نصب النصر في العاصمة الإثيوبية.

ورافق الرئيس أردوغان في وضع الإكليل وزير الخارجية الإثيوبي جيديون تيموثيوس، وعمدة أديس أبابا أدانيش أبيبي.

ومن المقرر أن يجري أردوغان وأحمد مراسم توقيع اتفاقيات بين البلدين.

ومن المنتظر أن يعقدا مؤتمرا صحفيا، قبل أن يختتم أردوغان زيارته بحضور مأدبة عشاء يقيمها آبي أحمد على شرف الرئيس التركي.