الأوقاف والتضامن تُطلقان مشروع «زاد آل البيت» بمسجد أحباب المصطفى بالشروق

أطلقت وزارتا الأوقاف والتضامن مشروع «زاد آل البيت» لتوزيع وجبات مجهزة بالمجان على الأسر الأولى بالرعاية، بجوار مسجد أحباب المصطفى «سيد جلال» بمدينة الشروق بمحافظة القاهرة، برعاية مؤسسة «حي على الوداد».

وحضر فعاليات الإطلاق الدكتور خالد صلاح، مدير أوقاف القاهرة، والدكتور أحمد عبدالرحمن، مساعد وزير التضامن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، والمهندس تامر شمعة، رئيس إحدى المؤسسات الخيرية، وسيد جلال، رئيس مجلس إدارة المسجد، وإسماعيل دويدار، رئيس إذاعة القرآن الكريم، والدكتور علي الله الجمّال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها.

وقال الدكتور خالد صلاح، وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة، إن مشروع «زاد آل البيت» هو أحد مشروعات التكامل الاجتماعي لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، ضمن استراتيجية وزارة الأوقاف.

وأعرب مدير أوقاف القاهرة عن خالص شكره للدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وإحدى المؤسسات الخيرية، على دعمهم ورعايتهم لهذه المبادرة الإنسانية المهمة.

ومن جانبه، قال المهندس تامر شمعة، رئيس المؤسسة، إن إطلاق مشروع «زاد آل البيت» يتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وهو شهر التكافل والتراحم؛ إذ إن مساعدة الأسر الأولى بالرعاية من أبرز الفرائض وأوجب الأعمال التي أقرها ديننا الحنيف، ونصّ عليها القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا * إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا﴾.



وأوضح شمعة أن من أبرز صور التعاون والتكافل بين المسلمين في رمضان تقديم الإفطار للصائمين، إذ يُعدّ إحدى أسمى صور التكافل في المجتمع المسلم، مستشهدًا بقول النبي: «مَن فطَّر صائمًا كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء».

وتوجّه المهندس تامر شمعة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، بخالص الشكر والتقدير للدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، ووزارة الداخلية، لدعمهم مشروع «زاد آل البيت».

وثمّن المهندس سيد جلال، رئيس مجلس إدارة مسجد أحباب المصطفى، مشروع «زاد آل البيت» الذي أطلقته المؤسسة، موجّهًا الشكر لكل القائمين على المشروع.

وشدّد جلال على أن المشروع جاء في توقيت بالغ الأهمية بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، لتخفيف العبء عن الأسر، مشيرًا إلى أن رمضان هو شهر الرحمة والتكافل.

كما تقدّم رئيس مجلس إدارة مسجد أحباب المصطفى بمدينة الشروق بخالص الشكر والتقدير للدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، ووزارة الداخلية، لدعمهم مشروع «زاد آل البيت».