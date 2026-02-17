رئيس اقتصادية قناة السويس يعرض مشروعات المنطقة فى سيمنار معهد التخطيط القومي

شارك وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كمتحدث رئيس بالحلقة الخامسة من "سيمنار الثلاثاء" الذي ينظمه ويستضيفه معهد التخطيط القومي بالقاهرة، للتعريف بالمنطقة والمشروعات القائمة بها وما تحقق على صعيد البنية التحتية والمرافق وجذب الاستثمارات في قطاعات صناعية ولوجستية وخدمية متنوعة بالموانئ البحرية والمناطق الصناعية التابعة للمنطقة وذلك بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، فيما وأدار النقاش الدكتور علاء زهران، المنسق العلمي للسيمنار.

وقدم جمال الدين عرضا تناول خلاله المقومات الرئيسية للمنطقة الاقتصادية من الموقع الاستراتيجي الذي يمثل حلقة وصل بين ٣ قارات، واتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تسمح بالنفاذية الكاملة للأسواق العالمية، مؤكدا أن تجربة نجاح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ترتكز على عدة محاور أبرزها المرونة الكبيرة التي تتسم بها خدمات الشباك الواحد المقدمة للمستثمرين والتي تسعى المنطقة لرقمنتها بالكامل، بالإضافة لجاهزية البنية التحتية والمرافق وفق أعلى المعايير العالمية، والتكامل بين المناطق الصناعية والموانئ التابعة لها.

وأضاف جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية تواصل تطوير واستكمال مشروعات البنية التحتية والمرافق بكافة الموانئ الصناعية نتيجة الطلب الهائل على الاستثمار بالمنطقة وما يتطلبه ذلك من احتياجات، منوها أن المنطقة الاقتصادية تحظى حاليًا بثقة العديد من مجتمعات المال والأعمال حول العالم.

وأوضح جمال الدين أن المنطقة تسعى لجذب الاستثمارات في نحو 21 قطاع مستهدف ما بين صناعي وخدمي ولوجستي، وتستهدف توطين سلاسل القيمة الكاملة لهذه القطاعات خاصة صناعات الطاقة الخضراء.

وأضاف أن المنطقة تعمل على قدم وساق لإنهاء أعمال التطوير بالموانئ خاصة أن ميناء شرق بورسعيد نجح في حصد مركز الصدارة بموانئ الحاويات في إفريقيا والمركز الثالث عالميا وفق مؤشر البنك الدولي لأداء مواني الحاويات في 2024، كما حققت موانئ المنطقة خلال 10 سنوات طفرة في حركة التداول حيث ارتفع حجم البضائع العامة من 19 مليون طن في العام المالي 2015 - 2016 إلى 33 مليون طن في العام المالي الماضي 2024- 2025 كما ارتفع عدد الحاويات من 3.5 مليون حاوية مكافئة إلى أكثر من 5.8 مليون حاوية مكافئة، خلال نفس المدة الزمنية ، وعلى صعيد المناطق الصناعية تحتضن منطقة السخنة الصناعية حاليا نحو 190 منشأة عاملة متنوعة ما بين أنشطة صناعية ولوجستية وخدمية، فضلًا عن المصانع الجاري إنشائها، بالإضافة لجذب 52 مشروع بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، لافتًا إلى افتتاحات مرتقبة لمشروعات بمنطقتي شرق بورسعيد والقنطرة غرب الصناعيتين.

وأكد جمال الدين أن هذه المشروعات تساهم في تحقيق رؤية الهيئة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وإتاحة فرص العمل للشباب المصري وتحقيق التنمية خاصة بسيناء ومدن القناة.

وفي ختام اللقاء أجاب جمال الدين، عن مداخلات الحضور والتي دارت حول أبرز التحديات التي تواجه المنطقة الاقتصادية في ظل الأوضاع العالمية الراهنة، والخطط المستقبلية والتوسعات، و جهود التحول الرقمي، وجنسيات الاستثمارات بالمنطقة.