تعرّف على نتائج قرعة دور الـ16 لكأس مصر للكرة الطائرة «آنسات»

أُجريت، عصر اليوم الثلاثاء، قرعة دور الـ16 لبطولة كأس مصر للكرة الطائرة «آنسات» للموسم 2025–2026، بمقر الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

الزمالك ضد الزهور، على صالة نادي الزهور.

الصيد ضد الأهلي، على صالة النادي الأهلي.

أصحاب الجياد ضد سموحة، على صالة سموحة.

الشمس ضد راية، على صالة نادي راية.

العبور ضد دلفي، على صالة نادي دلفي.

سبورتنج ضد الجزيرة، على صالة نادي الجزيرة.

الطيران ضد المقاولون العرب، على صالة نادي المقاولون العرب.

وادي دجلة ضد الفائز من مباراة البنك الأهلي أو هليوبوليس، على صالة النادي الأخير.

جدير بالذكر أن مباراة البنك الأهلي وهليوبوليس، في الدور الأول والمؤهلة لدور الـ16، تُقام يوم الجمعة 20 فبراير، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، على صالة اتحاد الطلاب بالعجوزة.

ويُذكر أن نادي الزمالك تُوّج بالنسخة الأخيرة من كأس مصر، بعد فوزه في المباراة النهائية على النادي الأهلي بثلاثة أشواط نظيفة.