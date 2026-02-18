سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء، فلسطينيا بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وذلك في أول أيام شهر رمضان.

وأفاد "مستشفى ناصر" بخان يونس في بيان مقتضب، بأن شابا فلسطينيا استشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب دوار بني سهيلا شرقي خان يونس.

فيما ذكر مراسل الأناضول نقلا عن شهود أن المناطق الشرقية في خان يونس شهدت منذ الصباح إطلاق نار مكثف من الآليات الإسرائيلية المتمركزة بمناطق انتشارها.

كما أطلقت الآليات الإسرائيلية النار، وفق الشهود، قرب محور "موراج" شمالي مدينة رفح (جنوب)، بينما قصفت المدفعية المناطق الشرقية في مخيم البريج (وسط).

وفي مدينة غزة وشمال القطاع، أطلقت الآليات الإسرائيلية النار تجاه المناطق الشرقية لمدينة مدينة بيت لاهيا، فيما قصفت المدفعية محيط شارع السكة شرقي حيّ الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

يأتي ذلك ضمن الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ في 10 أكتوبر 2025.

وأسفرت تلك الخروقات حتى الاثنين عن استشهاد 603 فلسطينيين، وإصابة 1618 آخرين، وفق وزارة الصحة بغزة.

وفي 8 أكتوبر 2023 بدأت إسرائيل إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وتجاوزت حصيلة ضحاياها 72 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطيني، بجانب دمار هائل طال 90% من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.