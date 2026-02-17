الجزائر وإيطاليا تستعرضان فرص التعاون العسكري الثنائي

بحثت الجزائر وإيطاليا، اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، والتنسيق في المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أن الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش، استقبل رئيس أركان الجيش البري الإيطالي الفريق مازيلو كارمين الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد عسكري.

وأوضح البيان أن الطرفين استعرضا خلال اللقاء الذي حضره عن الجانب الجزائري ألوية وعمداء بوزارة الدفاع وأركان الجيش، إلى جانب أعضاء الوفد الإيطالي، فرص التعاون العسكري الثنائي، وكذا سبل تطوير وتعزيز التنسيق في المسائل ذات الاهتمام المشترك.

كما أشار إلى تبادلهما وجهات النظر حول مختلف القضايا الراهنة. وأبرز البيان أن الفريق مازيلو كارمين، أشاد بالإرادة القوية التي لمسها لدى الطرف الجزائري في تقوية علاقات التعاون والتشاور بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.